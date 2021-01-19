الفارس التقى لجنة أهالي المطلاع: تذليل المعوقات أمام المشروع الحيوي

أول النهار

أكد وزير الكهرباء والماء د. محمد الفارس التزام الوزارة بالخطط الحكومية المسبقة، حيث إنه يسير على خطى الوزراء السابقين والذين لم يدخروا جهدا لخدمة مشروع مدينة المطلاع الذي يتمتع برعاية سامية من القيادة السياسية لتذليل كل المعوقات والصعوبات.

جاء ذلك خلال لقاء الفارس لجنة أهالي مدينة المطلاع صباح أمس والتي نقلت إليه هموم المواطنين الذين يخشون من تأخر وزارة الكهرباء والماء في تنفيذ مشاريعها الكهربائية الخاصة بتزويد المدينة بالتيار الكهربائي ما سيترتب عليه تأخيرهم في بناء منازلهم وسكنها والانتفاع بالتيار الكهربائي وإنهاء معاناتهم مع الإيجارات المرتفعة والتي تجاوزت لدى بعض الأهالي مدة العشرين عاما.

