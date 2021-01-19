أمر أميري بقبول استقالة الحكومة والتشكيل الجديد بعد العيد الوطني

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اصدر سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد أمرا أميريا بقبول استقالة الحكومة وتكليفها تصريف العاجل من الأمور.

وبذلك حسم موضوع عدم حضور الحكومة جلسة اليوم مع عدم عقد أية جلسة برلمانية الى حين الاعلان عن التشكيل الحكومي الجديد، حيث اعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم انه بناء على صدور أمر أميري بقبول استقالة الحكومة فإنه لن تكون هناك جلسة اليوم.

وأكد الغانم في تصريح صحافي بمجلس الأمة عن تسلمه رسالة من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد تفيد بصدور الأمر الأميري بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء مع استمرار كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة.

وذكر أنه تسلم أيضاً كتاباً من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص تعتذر فيه الحكومة عن عدم حضور جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها اليوم.

وأكد الغانم أنه بناء على استقالة الحكومة والسوابق الماضية لن تكون هناك جلسة، مضيفا سأحضر وأرفع الجلسة لعدم حضور الحكومة إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.

وكانت مصادر برلمانية أكدت لـالنهار أنه من المتوقع ان تطول مدة اعلان التشكيل الحكومي مستدركا بالقول: نشوفكم بعد العيد الوطني.!

الى ذلك قال النائب عبدالله الطريجي: نتطلع إلى تشكيل حكومة جديدة في القريب العاجل تضم كفاءات بعيدا عن المحاصصة والترضيات وتكون حريصة على التعاون مع المجلس في مواجهة الفساد وحسم استحقاقات المرحلة وإنجاز الأولويات والملفات العالقة التي لا تحتمل التأخير.

‏ من جانب آخر حدد النائب مبارك الحجرف 5 استحقاقات تشريعية اعتبرها أولوية في الفترة المقبلة، يأتي في مقدمتها اقرار قانون العفو السياسي الشامل عن قضية دخول المجلس وكذلك القضايا ذات الشأن السياسي وقانون الجرائم الالكترونية وبسط سلطة القضاء على مسائل الجنسية واعادة النظر في قانون الصوت الواحد ثم حماية جيب المواطن في المرحلة القادمة من سوء وعجز الادارة الحكومية.

في شأن مغاير، تقدم خمسة نواب باقتراح بقانون لقصر وحصر ارساء مناقصات الحكومة البالغ قيمتها 5 ملايين فاكثر على الشركات المدرجة بالبورصة فقط. في حين تقدم النائب عبدالعزيز الصقعبي باقتراح بقانون لاضافة تعديلات على قانون الخدمة المدنية، تحدد نسبة 15? كسقف اعلى للمقابلات الشخصية في التعيينات والترقيات بالجهات الحكومية، من اجل ترسيخ العدالة والنزاهة وللحد من الاخطاء والمخالفات في هذا الشأن.