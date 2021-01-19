تكويت الوظائف العامة بعد 4 سنوات

الأولى

مع التوقعات بالتحاق قرابة 340 ألف مواطن، بسوق العمل بنهاية 2035، توقع مصدر موثوق لـ النهار تكويت جميع وظائف الجهات الحكومية بنهاية عام 2025، باستثناء قطاعي الصحة والتعليم، مشيراً إلى ضرورة ربط المخرجات التعليمية باحتياجات سوق العمل في القطاع الخاص، يمثل أحد الركائز الرئيسة لاستيعاب العمالة الوطنية. (طالع ص 09)

ولفت المصدر إلى أن جهات حكومية بدأت بإجراء مسح شامل للوظائف التي تشغلها العمالة غير الكويتية، لمعرفة الاحتياجات الضرورية لكل جهة وإمكانية إحلال العمالة الوطنية محلها خلال الفترة المقبلة. من جهة أخرى، توقع تقرير اقتصادي متخصص تعافي الكويت من جائحة كورونا في 2022، بتسجيل معدل نمو حقيقي قدره 3.1 في المئة، بناءً على تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن البنك الدولي.

وأشار تقرير الفريق الاقتصادي لوزير المالية عن شهر ديسمبر، إلى أن الكويت رفعت انتاجها النفطي خلال ديسمبر ليصل إلى 2.29 مليون برميل يومياً.

ووفق البيانات المالية الصادرة عن وزارة المالية، سجل عجز الميزانية 5.3 مليارات دينار، حيث بلغت الايرادات 6.9 مليارات والمصروفات 12.3 مليار دينار بنهاية الشهور التسعة الأولى من العام المالي الحالي 2020/2021 فيما تجاوزت الايرادات غير النفطية حاجز المليار دينار، حيث بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة من الضرائب والرسوم 337 مليون دينار عن الفترة المشار إليها.

وسجل الإنفاق الرأسمالي مبلغاً قدره 869 مليون دينار، بنسبة إنفاق قدرها 37.6 في المئة، مقابل انفاق جاري قدره 11.4 مليار دينار شكل 59.4 بالمئة من إجمالي المصروفات المقدرة والبالغة 19.2 مليار دينار. وسجلت رواتب العاملين 4.2 مليارات دينار من إجمالي المقدر البالغ 7.5 مليارات، وبنسبة قدرها 56.7 في المئة خلال الفترة المشار إليها. وأشارت إلى أن الحكومة تمكنت من تحصيل 271.35 مليون دينار من إجمالي ديونها المستحقة لتصل إلى 1.36 مليار بنهاية ديسمبر 2020، مقابل 1.63 مليار.