أعيدوا النظر في «الحجر الصحي»

الأولى

«جواز كورونا» واضح أنه مجرد وثيقة محلية، لا ترقى إلى المستوى الخليجي، فضلاً عن المستوى الدولي، إذ إن حائزه أو حامله لا يعفى من إجراء فحص «P.C.R» ولا من الحجر المنزلي إذا أراد السفر إلى أي دولة من دول العالم.

فحتى هذه اللحظة يظل «جواز كورونا» وكأنها شهادة تقدير، تعلَّق على الحائط، وتشعر صاحبها بنوع من الأُنس، لكنها في الحقيقة لا تسمن ولا تغني من جوع.

حامل هذا الجواز مطلوب منه أن يقوم بكل الإجراءات والتدابير المطلوبة ممن لا يملكه إذا غادر الكويت إلى أي دولة من دول العالم.

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: لماذا لا تبادر الكويت مع دول مجلس التعاون إلى استباق الأحداث، واعتماد جواز «كورونا» مسوغاً لدخول وخروج المواطنين دون أن يخضعوا لفحص الـ«P.C.R» أو للحجر المنزلي؟ ولماذا ننتظر إلى أن يتم اعتماد هذا الجواز في شتى دول العالم؟

على أن تكون هذه الخطوة أولية إلى حين التوسع بها وصولاً إلى تكوين قائمة دول خضراء تتبادل فيما بينها المعلومات وكذلك الإعفاءات من الإجراءات الوقائية.

من حق من نال جرعتي اللقاح وحصل على هذا الجواز أن يستفيد منه داخل الكويت وخارجها، حتى لا يتساوى مع من لا يحمله، وذلك يفرض أن تتفق دول مجلس التعاون الخليجي على الأقل على أن يعفى حائز هذا الجواز من أي إجراء احترازي يفرض على من لا يحوزه ولا يملكه، وبذلك يكون للجواز قيمة، ويصل به صاحبه إلى شيء من التيسير والتسهيل إذا أراد التنقل بين الدول الخليجية الشقيقة.

وهناك أمر آخر هو مدة الحجر التي لا تزال مقدرة بأسبوعين في الكويت وحدها، بينما قلصتها كثير من الدول الشقيقة والصديقة إلى أسبوع واحد، فلماذا تتفرد الكويت بالمدة الطويلة، ولا تصنع صنيع جاراتها وشقيقاتها العربيات؟ جائحة «كورونا» قد تطول مع ما لها من تأثيرات سلبية على مختلف مناحي الحياة، وهو ما يستدعي الاكتفاء بالقدر المقبول من الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة الإنسان، وفي الوقت نفسه لا تقصم ظهر المصالح الحكومية والخاصة، ولا تؤدي إلى ضياع جديد، وخسائر جديدة لا يحتملها الوطن ولا يقوى على أعبائها المواطنون.