تونس: الجيش ينتشر في المدن لإنهاء «ليالي العنف»

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تونس- الوكالات: اعتُقل أكثر من 600 شخص بعد ليلة ثالثة على التوالي من الاضطرابات في عدة مدن تونسية فيما نُشرت قوات من الجيش في بعض المناطق، حسب ما أفادت وزارة الداخلية امس.

واندلعت الاضطرابات بعد أيام على الذكرى العاشرة لسقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011. وتزامنت الذكرى مع فرض إغلاق عام الخميس انتهى الأحد، لمحاولة الحدّ من الارتفاع الحاد في عدد الإصابات بـوباء «كورونا».

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية خالد الحيوني إن إجمالي عدد الموقوفين بلغ 632 شخصًا، أبرزهم «مجموعات من الأفراد أعمارهم بين 15 و20 و25 عاماً تقوم بحرق العجلات المطاطية والحاويات بهدف عرقلة تحركات الوحدات الأمنية». وقالت وزارة الدفاع إن الجيش انتشر في عدة مدن. بينما أفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع محمد زكري امس أن قوات الجيش انتشرت في عدة مدن عبر البلاد.

وقال الحيوني عبر إذاعة «موزاييك» الخاصة إنّ المحتجين الموقوفين رشقوا قوات الأمن بالحجارة واشتبكوا معها. وأضاف أن «الاحتجاجات لا تكون ليلية إنما في النهار وفي إطار القانون وفي إطار عدم القيام بأفعال إجرامية مثل الاعتداء على أملاك الناس والسرقة والنهب وخصوصا اننا في فترة حظر تجول». ولم يعرف على الفور ما إذا كان هناك مصابون بين المحتجين الموقوفين، فيما لم يوضح الحيوني الاتهامات التي ستوجه للمعتقلين.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية إن قوات الجيش انتشرت في مدن بنزرت (شمال) وسوسة (شرق) والقصرين وسليانة (وسط- غرب)، بهدف حماية المباني الحكومية.

ووقعت الصدامات في عدة مدن، وأغلبها في أحياء الطبقات العاملة، لكن لم تعرف أسبابها بالتحديد لكنها تأتي في سياق انعدام استقرار سياسي وتدهور الوضع الاجتماعي في البلاد. واندلعت الصدامات في مناطق مهمشة متضررة بشكل كبير من الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة إذ إن تفشي الوباء قوّض بداية انتعاش اقتصادي، في وقت تبدو الطبقة السياسية المنقسمة في حالة شلل.