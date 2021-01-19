وزير التربية: خطة للعودة التدريجية للمدارس

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كشف وزير التربية وزير التعليم العالي د. علي المضف، ان الوزارة تعمل على خطة العودة التدريجية للدوام في المدارس، مشيرا الى سعيها نحو اطلاق حملة تطعيم شاملة مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

وأكد المضف خلال ترؤسه اجتماع اللجنة المشتركة بين وزارتي التربية والصحة لمناقشة خطة العودة التدريجية للمدارس اعتبارا من الفصل الدراسي الثاني الحرص على اتباع جميع المعايير والاشتراطات الصحية بما يضمن سلامة الطلبة والهيئتين التعليمية والادارية.



من جانبه، قال وكيل وزارة التربية بالانابة الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد انه تم خلال الاجتماع استعراض خطة عودة المدارس ووضع الكثير من الاشتراطات الصحية حال العودة التدريجية او الاستمرار في عملية التعليم عن بعد .

وذكر انه تمت التوصية بتشكيل فرق فعلية في المناطق التعليمية للتنسيق مع المناطق الصحية .

من جانب آخر اعتمدت وزارة التربية، آلية توزيع درجات الفصل الدراسي الاول للمراحل التعليمية الثلاث بواقع 100% للمرحلة الثانوية و60% لدرجة التقييم النهائي لطلبة المرحلة المتوسطة و40% لدرجة التقييم النهائي للمرحلة الابتدائية.

في هذا السياق، دعا وكيل التعليم العام اسامة السلطان مديري عموم المناطق ومدير ادارة التعليم الديني الى ضرورة بدء رصد درجات المتعلمين ، موضحا ان رصد درجات المتعلمين في المرحلة الابتدائية يكون بتحويل الدرجة النهائية (100) الى درجة تقييم تحصيلي (60) ودرجة التقييم النهائي (40).

وقال: اما الصفوف الاول والثاني والثالث فيتم تحويل التقدير اللفظي الى درجات (ممتاز من 90 الى 100، وجيد جدا من 75 الى 89، وجيد من 60 الى 74، ومقبول من 50 الى 59، وضعيف اقل من 50). وأشار الى تحويل الدرجة النهائية (100) في المرحلة المتوسطة الى درجة تقييم تحصيلي (40) ودرجة التقييم النهائي (60)، مشيرا الى ان درجة طلبة المرحلة الثانوية ستكون حسب الآلية المعتمدة للتعليم عن بعد من (100) على ان تتم مواءمة الدرجة فيما بعد في سجل الطالب.