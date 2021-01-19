تثبيت كلفة استقدام العمالة المنزلية.. 990 ديناراً عن طريق المكاتب و390 من صاحب العمل

الأولى

أكدت وزارة التجارة والهيئة العامة للقوى العاملة تثبيت كلفة استقدام العمالة المنزلية بحد أقصى 990 دينارا، للعمالة المطلوبة عن طريق المكاتب و390 دينارا للعمالة المطلوبة بشكل مباشر عن طريق صاحب العمل. واضافتا إن القانون حدد التزامات صاحب مكتب الاستقدام، وأبرزها ضمان استمرارية العامل المنزلي لمدة ستة أشهر في العمل، ويتعين عليه خلالها إعادته إلى بلده ورد المبالغ التي تقاضاها من صاحب العمل إذا كان هناك عائق يحول دون القيام بعمله لدى صاحب العمل. وأكدتا حرصهما على تخفيف العبء عن المواطنين والمقيمين، داعيتين إلى الإبلاغ عند أي زيادة في الأسعار عبر الخط الساخن لحماية المستهلك التابع لوزارة التجارة والصناعة على رقم 135. وشددتا على أنهما لن تتوانيا عن تطبيق القانون تجاه الذين يستغلون رخصة استقدام العمالة المنزلية بطريقة مخالفة للقوانين.