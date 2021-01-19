«إحياء التراث»: البدء بالتسجيل في حلقات السند

وطن النهار

بدأ في جمعية احياء التراث الاسلامي التسجيل في حلقات السند، والتي ينظمها مركز الفرقان لتحفيظ القرآن الكريم التابع للجنة النسائية في منطقة العارضية، حيث ستكون الدراسة فيها يومي الاثنين والخميس من الساعة (4 – 8) مساءً عن طريق حساب الانستغرام والتويتر.

ويأتي تنظيم هذه الحلقات بهدف اعداد حافظات متقنات مجازات في القراءات، وتخريجهن وفق أفضل المعايير تحت اشراف محفظات ضابطات مجازات في العديد من الأسانيد والمتون. وأوضحت الجمعية أن تنظيم مثل هذه الأنشطة يهدف لشغل أوقات الطلبة والطالبات بما يعود عليهن بالنفع والفائدة في دنياهن وأخراهن.

