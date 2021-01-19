البلدي أقرَّ ربط مدينة المطلاع بالدائري السادس

وطن النهار

وافق المجلس البلدي على استحداث طريق من سليل الجهراء يربط الدائري السادس بمدينة المطلاع بطريق طوله 6 كيلومترات، بعد أن شهد جدلا ونقاشا حادا بين الأعضاء الأمر الذي حسمته آلية التصويت العلني لتأتي الموافقة بموافقة 7 أصوات ورفض 6 من 13 صوتا.

ووافق المجلس برئاسة أسامة العتيبي على تخصيص موقعين في الشدادية وتحديداً جنوب شرق الصليبية وشرق طريق الصليبية - كبد بمساحة 2.6 مليون م2 لتأهيل وتدوير النفايات الخرسانية، فيما أبقى على الجدول وعلى تأجيل مخالفات وتعديات المنتزه القومي في منطقة الجهراء لحين قيام الجهاز التنفيذي بمخاطبة الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وتوضيح محاضر الاستلام والتسليم مع ارفاق العضو كتاب هيئة الزراعة الموجه للبلدية، كما وافق على طلب وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية تخصيص موقع مسجد «القصمة» وموقف السيارات في منطقة شرق قطعة رقم «8» كمسجد بديل عن الذي تم هدمه.

من جانب اخر تقدم 11 عضوا بكتاب الى رئيس المجلس البلدي لمخاطبة وزير الدولة للشؤون البلدية للنظر في التعديلات الخاصة في قانون 33/2016، واشراكه في تعديلات مسودة مواد القانون الذي سيرفع الى مجلس الوزراء ومن ثم مجلس الأمة.

وأكد العضو مشعل الحمضان الذي تحدث بالإنابة عن الأعضاء «نائب الرئيس عبدالله المحري، علي بن ساير، احمد هديان العنزي، حسن كمال، عبدالعزيز المعجل، فهيد المويزري، حمود عقلة العنزي، عبدالسلام الرندي، حمد المدلج، عبدالوهاب بورسلي، مها البغلي» ان بعض مواد القانون بها الكثير من المثالب والغموض في بعض النصوص، لافتا الى ان هذه المثالب تؤثر على أداء المجلس البلدي والجهاز التنفيذي.

وأشار الى أنه تم اعطاء الجهاز التنفيذي مسودة القانون ولم يتم أخذ رأي المجلس البلدي، متمنيا ألا تكون هناك نتائج واخطاء مستقبلية من تكرار هذه المثالب.

ربط المطلاع

وحول ربط مدينة المطلاع قال العضو صاحب المقترح أحمد هديان ان المقترح لايمثله شخصيا بقدر مايمثل كل أعضاء البلدي ويخدم جميع المواطنين الذين سيقطنون في مدينة المطلاع السكنية.

بدوره قال رئيس لجنة الجهراء العضو حمود العنزي ان المقترح تمت كتابته بناء على وجود شكوى ومن ثم فان العضو وضعه باسمه، مؤكدا أن التوصية التي قدمتها اللجنة ان تكون هناك 6 أشهر لوضع الدراسات والمخططات اللازمة لهذا المشروع.

واستغرب العضو أحمد هديان حديث زميله واصفا الأمر بان السكين وصل للعظم واذا الزميل العضو يريدني التنازل عن مقترحي ليس لدي مشكلة بأن يكون باسم المجلس.

من جانب اخر قال نائب المدير العام لقطاع التنظيم والمخطط الهيكلي محمد الزعبي إن هيئة الطرق طلبت غطاء قانونيا من المجلس البلدي من أجل ان تتعاقد مع مستشارا لتقديم دراسة تتناسب مع المسار المقترح.

بدوره قال العضو حمود العنزي أن الكروكي الذي تم تقديمه في المعاملة ليس له علاقة بالمسار المقترح مع احترامي لممثل البلدية، مؤكدا أن هيئة الطرق والنقل البري حضرت نقاش اللجنة حول الموضوع وأستغرب من عدم مخاطبة البلدية للجهات ومن ضمنها وزارة النفط، متوقعا أن تكون هناك أنابيب نفط في تلك المنطقة مما يجعل البلدية تتنصل من مسؤوليتها.

الدراسة المرورية

ورد نائب المدير العام محمد الزعبي بقوله: أن المسار وتقديم الدراسة الخاصة من اختصاص هيئة الطرق وليست البلدية وهي المخولة في متابعة الدراسة المرورية المتعلقة في هذا المسار والمقترح الخاصة فيه.

وبدوره طالبت العضو مها البغلي بالموافقة والتصويت على هذا الطريق الذي يخدم جميع أهالي مدينة المطلاع في حال توافرت كل الدراسات اللازمة لهذا المشروع، وشكرت جهود العضو المقترح وهيئة الطرق على تفاعلها في هذا المشروع الحيوي.

واستغرب علي بن ساير من حماس البلدية في اقرار واستحداث طريق المطلاع وربطه في الدائري السادس فيما انها من جانب اخر تتجاهل طريق المقوع وأهميته.

وطالب العضو د. حسن كمال تقديم مسار توضيح من خلال تقديم كروكي يبين كيفية استحداث الربط بين مدينة المطلاع وطريق الدائري السادس، وتساءل العضو حمد المدلج من عدم مخاطبة البلدية لبعض الجهات الحكومية الخاصة بالخدمات، مطالبا برأي قانوني يتعلق في الجانب لاسيما أن البلدية لديها نظام محدد وهي مخاطبة الجهات.

وعبر مداخلة للعضو مشعل الحمضان قال أتمنى أن تكون النقاشات المتفرعة داخل أروقة اللجان وعدم اضاعة الوقت في مداخلات جانبية مطالبا بحسم الموضوع عن طريق التصويت، وبعد نهاية المداخلات تمت الموافقة مع الرأي الفني على ربط مدينة المطلاع في الدائري السادس عن طريق سليل الجهراء.

مباني البلدية

من جانب اخر لم يكتف المجلس بالرد حول مباني البلدية المستغلة من قبل الهيئة العامة للغذاء والتغذية، فيما اكتفى بالرد بشأن الأرشفة الالكترونية للوثائق والمخططات التي قامت بها البلدية وأثنى العضو د. حسن كمال على جهد البلدية في العقود التي قامت بهما على مرحلتين احدهما كلف البلدية في المرحلة الأولي مايقارب 3 ملايين دينار ويتعلق في المحافظات: العاصمة وحولي ومبارك الكبير.

وطالب كمال من البلدية ان تهتم في تقديم المستندات الخاصة في المباني القديمة، خاصة أن هناك ضياعاً لبعض الملفات والتراخيص في المباني التي تم بناؤها في فترة الاربعينيات والخمسينيات. وأشار الى أن البلدية قامت بأرشفة مايقارب 40 مليون صفحة، متمنيا انها تمون ملفات ثمينة وليس اوراقا لمجر الأرشفة. واكد أن الكويت مقبلة على مشاريع اسكانية ضخمة متطورة وتحتاج لمواكبة التقنية من خلال الأرشفة، لاسيما ان هناك مشاريع تصل من 30 الى 60 ألف وحدة سكنية. بدوره قال نائب المدير العام في البلدية لشؤون قطاع المساحة عبدالله عمادي أن البلدية ستقوم بميكنة كل الأرشيف المتواجد في الادارات المهمة في البلدية، مؤكدا ان البلدية حريصة على مواكبة التطور والتقدم.

وأحاط المجلس علما بالاقتراحات المقدمة من قبل الاعضاء ومن ضمنها تركيب كاميرات في المطاعم واعادة تنظيم وتطوير البنية التحتية في منطقة بنيد القار، كما أحاط بمحاضر ومحضر لجنة الجهراء ولجنة المهن الهندسية والعاصمة وحولي، اللجان القانونية والمالية.

وقال العضو فهد المويزري أن اللجنة القانونية والمالية ستقدم تقريرا عن معوقات مشروع جنوب سعدالعبدالله مع دعوة الجهات لمعرفة كل مايتعلق بهذه المنطقة التي تم تعطيلها والتأخر في مشروعها الاسكاني.

وفي بند ما يستجد من أعمال وافق البلدي على طلب البلدية تعديل قرار اللجنة المؤقتة الخاص في أحد العقارات الموجودة في منطقة حولي مع امتناع الأعضاء مشعل الحمضان و. عبدالسلام الرندي.

