المنفوحي: ميكنة مواقع التشوينات في المحافظات الست

وطن النهار

أصدر مدير عام البلدية م. أحمد المنفوحي قراراً ادارياً يقضي بتشكيل فريق عمل لميكنة مواقع التشوينات في مختلف المحافظات يترأسه مدير ادارة السلامة في فرع بلدية محافظة الأحمدي ويضم الفريق كلاً من: مدير ادارة السلامة في فرع بلدية محافظة العاصمة نائبا للرئيس ومدير ادارة السلامة في فرع بلدية مبارك الكبير عضوا ومدير ادارة السلامة في فرع بلدية محافظة الجهراء عضوا ومدير ادارة المساحة عضوا ومراقب تراخيص السلامة في فرع بلدية الأحمدي عضوا ورئيس قسم ازالة المخالفات في فرع بلدية الجهراء عضوا وممثل عن الادارة القانونية فهد السميط عضوا وممثل عن ادارة التنظيم العمراني م.حمود عايض المطيري عضوا وممثل عن ادارة مركز نظم المعلومات م. منال الرفاعي عضوا.

وأوضح المنفوحي في تصريح صحافي أن اختصاصات ومهام الفريق تشمل حصر جميع تراخيص التشوين من ادارات السلامة في أفرع البلدية في المحافظات كما انها تشمل حصر جميع تراخيص التشوين الصادرة الكترونيا من ادارة التنظيم العمراني للمساحات الأقل من 500 م2.

وقال إن من مهام الفريق ادخال جميع المواقع المرخصة الوارد ذكرها على البرنامج الآلي عن طريق ادارة مركز نظم المعلومات وصولا الى الهدف المرجو منه بمتابعتها آليا مع ربطها بفترة الانتهاء على ثلاث مراحل (سار – قريب الانتهاء – منته). وأشار الى أن الفريق سيقوم باتخاذ كل الاجراءات القانونية اللازمة حيال ما ينكشف للفريق من تعديات على أراضي أملاك الدولة ان وجدت وصولا لازالة التشوينات المخالفة بالتنسيق مع الادارات المختصة. وأضاف المنفوحي أن الفريق سيقوم بدراسة مسار معاملات تراخيص التشوين سواء كانت تراخيص جديدة أو تجديداً للتراخيص فضلا عن وضع آلية مقترحة تضمن انسيابية الاجراءات وتقليص الدورة المستندية مع مراعاة الالتزام بالتعاميم الصادرة في هذا الشأن.

