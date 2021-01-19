وطن النهار

أكدت وزارة التجارة والصناعة والهيئة العاملة للقوى العاملة، أن العمل سار بالقرار 446/2019 بشأن تثبيت كلفة استقدام العمالة المنزلية، موضحة أن «القانون رقم 86/2015 بشأن التزامات صاحب مكتب الاستقدام».

وقالت «التجارة» و«القوى العاملة» في بيان صحافي مشترك أمس، ان «القرار رقم 446/ 2019 بشأن تثبيت كلفة استقدام العمالة المنزلية وضع حدا أقصى هو 990 دينارا، للعمالة المطلوبة عن طريق المكاتب و390 دينارا للعمالة المطلوبة بشكل مباشر عن طريق صاحب العمل».

وأضافتا، ان القانون رقم 86/2015 حدد التزامات صاحب مكتب الاستقدام، وأبرزها أن مكتب الاستقدام يضمن استمرارية العامل المنزلي لمدة ستة أشهر في العمل ويتعين عليه خلالها اعادة العامل المنزلي الى بلده ورد المبالغ التي تقاضاها من صاحب العمل اذا كان هناك عائق يحول دون قيام العامل المنزلي بعمله لدى صاحب العمل.

