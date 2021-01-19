«الجنايات»: براءة ضابطين ومحامٍ ومغردين من قضية تسريبات مقطع «أمن الدولة»

وطن النهار

قضت محكمة الجنايات برئـــاســـة المستشـار د. حمد الملا، امس ببراءة جميع المتهمين في قضية ضابطين في وزارة الداخلية، متهمين في تسريبات مقاطع من جهة عملهما في جهاز أمن الدولة مع 5 اخرين ساعدوهم في نشر المعلومات.

وكانت النيابة العامة قد اسندت في تقريرها الى المتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين عامين ضابطين بجهاز أمن الدولة اختلسا الأوراق والوثائق نسخة من ملف وحدة التحريات المالية للأعوام 2017، 2018، 2019 وملف استدعاءات الوحدة المدرجة في الشبكة الداخلية الخاصة بادارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في جهاز أمن الدولة حال علمهما بطبيعتها السرية وأنها تتعلق بأمن الدولة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واضافت انهما كويتيان اشتركا بالاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الثالث حتى السابع على أن يذيعوا عمدا في الخارج أخبارا مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد ويباشروا نشاطا من شأنه الاضرار بالمصالح القومية للبلاد بأن أمدا بالبيانات والمعلومات محل التهمة الأولى في البند أولا واتفقا معهم على نشرها وكان من شأن ذلك اضعاف هيبة الدولة واعتبارها فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والمساعدة على النحو المبين بالتحقيقات، بصفتهما موظفين عامين ضابطين بجهاز أمن الدولة افشيا معلومات عن الأعمال التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها ووفقا لتعليمات خاصة بأن اختلسا الأوراق والوثائق محل التهمة الأولى في البند الاول واوصلها المتهم الثاني للمتهمين من الثالث حتى السابع خارج البلاد وكان من شأن ذلك الاضرار بمصلحة جهاز أمن الدولة على النحو المبين بالتحقيقات

واكملت في تقريرها ان المتهم الاول بصفته موظفا عاما مدير سابق لادارة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في جهاز امن الدولة برتبة عقيد اختلس ذاكرة حفظ المعلومات الالكترونية (هارد ديسك) المبين اوصافها وقيمتها بالاوراق المملوكة لوزارة الداخلية والمسلمة له بسبب وظيفته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات وارتكب دخولا غير مشروع الى جهاز الحاسب الالي ونظام المعالجة الالكترونية بان استخدم الحاسب الالي لجهاز امن الدولة في الدخول الى الشبكة الداخلية الخاصة بادارة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب دون وجود تفويض له بذلك بقصد الحصول على بيانات ومعلومات حكومية سرية وترتب على هذا الدخول نشر وايفاء المعلومات والاوراق والبيانات محل التهمة الأولى في بند «أولا» وكان ذلك بسبب تأديته لوظيفته مستغلا سلطته حال شغله وظيفة عامة على النحو المبين بالتحقيقات.

واكدت ان المتهم الثاني بصفته موظفا عاما، عقيد بجهاز أمن الدولة - اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم على اختلاس ذاكرة حفظ المعلومات الالكترونية «هارديسك» المبين اوصافها وقيمتها بالتحقيقات- محل التهمة الأولى في البند ثانيا المسندة للمتهم الأول فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات واشترك بطريقي الاتفاق والتحريض مع المتهم الأول على ارتكاب جريمة الدخول غير المشروع الى جهاز الحاسب الألي ونظام المعالجة الالكترونية محل التهمة الثانية في البند ثانيا المسندة للمتهم الأول بأن حرضه واتفق معه على ان يزوده بالبيانات والمعلومات الحكومية السرية - المبينة بالاوراق - وترتب على ذلك نشرها وافشائها فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض على النحو المبين بالتحقيقات. كما اسندت الى المتهمين من الثالث حتى السابع وهم كويتيون اذاعوا عمدا في الخارج أخبارا مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وباشروا نشاطا من شأنه الاضرار بمصالحها القومية بأن نشروا عبارات ومقاطع فيديو وصوراً عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي المبينة بالأوراق مفادها أخبار مغرضة وادعاءات غير صحيحة تتعلق بعمل المؤسسات الأمنية في دولة الكويت وكان من شأن ذلك اضعاف هيبة الدولة واعتبارها على النحو المبين بالتحقيقات، أساؤوا عمدا استعمال وسيلة من وسائل الاتصالات الهاتفية بأن ارتكبوا بواسطتها التهمة السابقة حال كونهم في حالة تكرار وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

