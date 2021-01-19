العجيل: دورات تدريبية سريعة ومكثفة لمندوبي الإعلان الإلكتروني

وطن النهار

اجتمع المستشار أحمد مساعد العجيل رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء ومعه كل من المستشار د. عادل ماجد بورسلي نائب رئيس محكمة التمييز والمستشار علي أمثيب المطيرات نائب رئيس محكمة الاستئناف والمستشار عبداللطيف ثنيان الثنيان رئيس المحكمة الكلية أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، يوم الأحد الموافق 17 يناير 2021م بقصر العدل بوكيل وزارة العدل المساعد لقطاع تكنولوجيا المعلومات هاشم القلاف وعدد من مسؤولي القطاع، وذلك لمتابعة واستعراض ما تم انجازه في شأن الاعلان الالكتروني، الذي صدر به قرار وزير العدل د. نواف الياسين- رقم 26 لسنة 2021 بالشروط والضوابط الخاصة بالاعلان الالكتروني، حيث عرض وكيل الوزارة المساعد ما قامت به الوزارة من اجراءات في سبيل تطوير وانجاز الاعلان الالكتروني، وقد تابع المستشار رئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضاء المجلس ما أنجزته الوزارة في هذا الشأن حيث قطعت شوطاً كبيراً وافق استحسان الحضور لما بذل فيه من جهد. وقد أوصى المستشار رئيس المجلس الأعلى للقضاء بضرورة عمل دورات تدريبية سريعة ومكثفة لمندوبي الاعلان بالمحاكم المختلفة حتى تؤتي هذه الاجراءات ثمارها في سرعة اجراءات الاعلان، وما يؤدي اليه ذلك من تيسير الاجراءات على المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا.

