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«النجاة» أطلقت أنشطة قرآنية


قالت رئيسة قسم التطوير والتدريب بالقسم النسائي بادارة شؤون القرآن الكريم والسنة النبوية بجمعية النجاة الخيرية عبير الهجرس: رغم تحديات جائحة كورونا الا أن الادارة قامت بعمل سلسلة مميزة من المحاضرات والدورات والأنشطة «عن بعد» وذلك تطبيقاً للاجراءات الاحترازية والحرص على تفعيل التباعد الاجتماعي.
وبينت الهجرس أن من انجازات ادارة شؤون القرآن الكريم خلال عام 2020: تقديم 202 دورة «الزهراوان» والتي تهتم بحفظ وتثبيت سورتي البقرة وآل عمران خلال فترة زمنية محددة والخاصة بشريحة العنصر النسائي من عمر 18 سنة فما فوق، وكذلك اقامة حلقات «الجنان» والتي تهدف الى حفظ القرآن الكريم كاملاً باتقان من خلال حلقات جماعية لحفظ والتدبر ‏والاتقان.


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