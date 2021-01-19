المضف: عودة تدريجية للدوام في المدارس

وطن النهار

كشف وزير التربية وزير التعليم العالي د. علي المضف، عن أن الوزارة تعمل على اتخاذ القرارات المناسبة بشأن خطة العودة التدريجية للدوام في المدارس، مشيرا الى سعيها بإطلاق حملة تطعيم شاملة مع بداية الفصل الدراسي الثاني، موضحا أنه سيتم الاتفاق على الأولويات والقرارات بمجلس الوزراء التي تصب بفائدة العملية التربوية.

وأكد المضف خلال ترؤسه اجتماع اللجنة المشتركة بين وزارة التربية ووزارة الصحة لمناقشة مقترح خطة العودة التدريجية للمدارس للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2020 - 2021 في ظل جائحة كورونا، على حرص وزارة التربية بالتعاون مع وزارة الصحة باتباع جميع المعايير والاشتراطات الصحية بما يضمن سلامة الطلبة والهيئتين التعليمية والإدارية والعاملين بالمدارس.

من جانبه، قال وكيل وزارة التربية بالإنابة الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد: إن هذا الاجتماع الأول من نوعه للتنسيق بين وزارتي الصحة والتربية وذلك للبحث في موضوع العودة التدريجية للمدارس للفصل الدراسي الثاني.

وأضاف المقصيد، أنه تم خلال الاجتماع استعراض خطة عودة المدارس من قبل وزارة التربية ووضع الكثير من الاشتراطات الصحية في حال العودة التدريجية أو الاستمرار في عملية التعليم عن بعد.

وذكر المقصيد أنه تمت التوصية بتشكيل فرق فعلية في المناطق التعليمية للتنسيق مع المناطق الصحية من قبل وزارتي التربية والصحة لبحث ودراسة البيئة المدرسية الصحة على أرض الواقع، لافتا الى عقد اجتماع اخر في الأسبوع المقبل مع أعضاء وزارة الصحة لدراسة الأمور بشكل تفصيلي.

حضر الاجتماع وكيل التعليم العام أسامة السلطان ووكيل التعليم الخاص والنوعي د. عبدالمحسن الحويلة، ووكيل المساعد لقطاع المنشآت التربوية والتخطيط م. ياسين الياسين، ورئيس جمعية المعلمين مطيع العجمي، ومراقب الامتحانات وشؤون الطلبة سلطان المشعل، وأعضاء وزارة الصحة الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة د. بثينة المضف، ومدير ادارة منع العدوى د. أحمد المطوع، ومدير ادارة الصحة المدرسية د. دلال الودعاني، ومدير ادارة المستودعات الطبية يعقوب المجحولي، ومدير منطقة مبارك الكبير الصحية د. سعود الدرعة، ومدير ادارة الهندسة الطبية م. فرح دشتي، ورئيس قسم منع العدوى د. خلود الفضالة.

