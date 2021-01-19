100 % للمرحلة الثانوية وتقييم للابتدائي 60 % وللمتوسط 40 %

وطن النهار

اعتمدت وزارة التربية، آلية توزيع درجات الفصل الدراسي الاول للمراحل التعليمية الثلاث الابتدائية والمتوسطة والثانوية عن الفصل الدراسي الاول 2020/2021، بواقع 100% للدارسين في المرحلة الثانوية و60% لدرجة التقييم النهائي لطلبة المرحلة الابتدائية و40% لدرجة التقييم النهائي لتلامذة المرحلة المتوسطة.

في هذا السياق، دعا وكيل التعليم العام أسامة السلطان مديري عموم المناطق التعليمية ومدير إدارة التعليم الديني في كتاب حصلت «النهار» على نسخة منه، إلى ضرورة بدء العمل في رصد درجات المتعلمين للفصل الدراسي الأول، موضحا أن العمل برصد درجات المتعلمين في المرحلة الابتدائية يكون بتحويل الدرجة النهائية (100) إلى درجة تقييم تحصيلي (60) ودرجة التقييم النهائي (40).

وأوضح أن الصفوف الاول والثاني والثالث تحويل التقدير اللفظي إلى درجات على أن تتم وفق المعادلة السابقة على النحو (ممتاز من 90 إلى 100، وجيد جدا من 75 إلى 89، وجيد من 60 إلى 74، ومقبول من 50 إلى 59، وضعيف أقل من 50).

وأشار إلى أن تحويل الدرجة النهائية (100) في المرحلة المتوسطة إلى درجة تقييم تحصيلي (40) ودرجة التقييم النهائي (60)، بحيث تكون درجة التقييم التحصيلي من 100 في 0.4، ودرجة التقييم النهائي من 100 في 0.6)، مشيرا إلى أن ادخال الدرجة لطلبة المرحلة الثانوية ستكون حسب الآلية المعتمدة للتعليم عن بعد من (100) على أن تتم مواءمة الدرجة فيما بعد في سجل الطالب.

