467 إصابة جديدة بـ«كورونا»

وطن النهار

أعلنت وزارة الصحة امس تسجيل 467 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 158244 في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة فقط إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 948 حالة. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة د. عبدالله السند لـ «كونا» ان عدد الحالات المصابة التي تتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 56 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض «كوفيد- 19» ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 5800 حالة. وأضاف ان عدد المسحات التي تم اجراؤها في الساعات الـ 24 الماضية بلغ 8807 مسحات ليبلغ مجموع الفحوصات 1406352 فحصا. وجدد الدعوة الى المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الاسهام في احتواء انتشار الفيروس. وكانت وزارة الصحة أعلنت شفاء 354 إصابة في الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 151496 حالة.

