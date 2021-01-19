«دسمان للسكري» أبرم اتفاقية تعاون مع «الصحة العالمية»

وطن النهار

أعلن معهد دسمان لأبحاث وعلاج أمراض السكر التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي عن إبرام اتفاقية تعاون مع منظمة الصحة العالمية تهدف إلى تقديم التدريب المتطور للارتقاء بمستويات ومعايير الرعاية الصحية الخاصة بمرض السكري في مراكز الرعاية الأولية في الكويت.

وقال المدير العام للمعهد الدكتور قيس الدويري في تصريح صحافي امس الاثنين: إن اختيار (الصحة العالمية) للتعاون مع المعهد يأتي من منطلق جهوده في أبحاث ومكافحة مرض السكري ومضاعفاته ونشر الوعي حول سبل الوقاية منه على مدى السنوات الماضية.

وأشار الدويري إلى انه يأتي أيضا بسبب حصول المعهد على اعتماد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون كمركز مرجعي متعاون لمرض السكري في الكويت ودول (الخليجي). وأوضح أن الاتفاقية تهدف إلى إنشاء منصة إلكترونية فعالة تعنى بأبحاث السكري وتعزيز الوعي العام حول مرض السكري ومضاعفاته وكذلك بذل الجهود للحد من معدلات الاصابة به.

وأضاف أن الاتفاقية تهدف أيضا إلى حث أفراد المجتمع لاتباع نمط حياه صحي استنادا الى أحدث التوصيات والإرشادات والمعايير الطبية العالمية المعتمدة.

وبين أنها تنص على اجراء العديد من الأنشطة والممارسات البحثية والطبية والادارية حول مرض السكري ومضاعفاته المختلفة إضافة إلى جراء برامج ودورات تدريبية حول الوقاية والتحكم بالقدم السكرية مخصصة للعاملين في هذا المجال لتحقيق رسالة المعهد ورؤيته.

