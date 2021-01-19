أكاديميون: التعليم عن بُعد أشد خطراً من «كورونا»

وطن النهار

دعا العديد من الأكاديميين إلى العودة إلى مقاعد الدراسة التي توقفت منذ انتشار فيروس «كورونا» في أواخر فبراير الماضي، حيث قال عميد كلية التربية الأساسية د. فريح العنزي انه مع ضرورة عودة الطلاب والطالبات إلى المقاعد الدراسية، مشيراً إلى انه لا يختلف اثنان على أن التعليم «أونلاين» لا يحقق الأهداف التي يحققها التعليم التقليدي، مؤكداً ان من يحدد عودة التعليم التقليدي من عدمه هي الجهات الصحية المسؤولة.

بدوره قال عميد كلية الدراسات التكنولوجية السابق د. عبدالله المزروعي أن مزايا التعليم التقليدي واضحة مقارنة بالتعليم عن بعد، مشيراً إلى ان بعض مثالب التعليم عن بعد تكشفت في هذا الوقت وعليه اصبح لزاما أن نوجد آليات جديدة للتقييم في حال استمرار الجائحة لفترة اطول وان يتباحث المتخصصون في التقييم والقياس في هذا الاتجاه، اذا ان التعليم عن بعد كان اختيارا اضطراريا وقد يستمر لفترة اطول في حال استمرار الجائحة الحالية او حدوث اي جائحة اخرى، واظن ان الاستمرار بالتعليم عن بعد من خلال طرق القياس الحالية يمثل تحديا حقيقيا وخطرا على التعليم.

وأشار إلى ان أحد الخيارات المطروحة والفاعلة هي امكانية اداء الاختبارات في الفصول بطريقة تراعى فيها الجوانب الصحية حيث اصبح خيارا لا مفر منه لانقاذ التعليم وجودته وارجاع الفاعلية لادوات التقييم والقياس التي أصبحت غير فاعلة من خلال التعليم عن بعد كما يلاحظ الجميع، اذا لا يختلف اثنان حول قلة التحصيل في التعليم عن بعد .

العودة الجزئية

من جهته شدد عميد القبول والتسجيل في جامعة الكويت السابق الدكتور علي المطيري انه مع العودة الجزئية وفقا للضوابط الصحية خاصة العودة لطلبة مقررات الدراسات العليا، ومقررات المختبرات والمقررات العملية، بالإضافة إلى الاختبارات على ان تجرى في الحرم الجامعي.

ولفت إلى وجود اخطار استمرار التعليم عن بعد من بينها ضعف التحصيل الاكاديمي، وضعف اكتساب مهارات مثل العمل كفريق ومهارة التقديم والتواصل.

وأكد وجود صعوبة كبيرة في ظل استمرار التعليم عن بعد أبرزها صعوبة تقييم الطلبة والمهارات، والتواصل مع الطلبة.

الشعب المغلقة

من جانبه قال العميد المساعد للشؤون الأكاديمية في كلية الآداب بجامعة الكويت د. عبدالله الهاجري: إن كلية الاداب من أولى الكليات في جامعة الكويت التي اعتمدت خطة واستراتيجية واضحة للتعليم عن بعد في ظل تفشي الوباء عند عودة الدراسة في 6 اغسطس، ورفعت الامر إلى مدير الجامعة بالانابة بل وحفاظًا عن سلامة الطلاب تم اقرار الاختبارات الالكترونية ومنع الاختبارات الحضورية من قبل مجلس كلية الآداب ذلك ان المسجلين في مقررات كلية الاداب يتجاوز 12600 طالب وطالبة والتزاحم كان دائما موجود في مرافقها وقاعاتها.

وأضاف ولله الحمد نجحت الكلية في تجاوز تلك الازمة عندما كان الوباء في ذروته ولم ترد لدينا شكاوى عديدة من اخلال بهذا النظام او تفشي الوباء بين طلبة الكلية.

وبخصوص عودة الطلبة لمقاعد الدراسة في مباني الكلية، قال: للامانة جميعا الاساتذة والطلبة بل واولياء الامور يرغبون في العودة الى القاعات الدراسية والتعليم التقليدي والتفاعل بين الاستاذ وتلميذه لكن هذا يعتمد على قرار وزارة الصحة فيما اذا كان هذا امنا ام مازال الخطر من تفشي الوباء مستمراً ولن نغامر بصحة ابنائنا في هذا الامر.

وأشار الهاجري ان الكلية بدأت للامانة ايضا في الاستعداد في وضع خطة واضحة للعودة الى مقاعد الدراسة مع بداية الفصل الدراسي الثاني 2020/2021 في ابريل المقبل من تهيئة مرافق الكلية والاشتراطات الصحية والتنسيق مع ادارات جامعة الكويت لاسيما عمادة القبول والتسجيل لوضع الجدول الدراسي لكن هذا الامر يعتمد على الظروف الصحية وقرار مجلس الجامعة وادارتها.

وعن وجود خطر من استمرار عملية التعليم عن بعد، قال الهاجري: انا سأتكلم عن كليتي فقط وهي كلية انسانية واقولها بشكل واضح وصريح اننا في كلية الاداب نجحنا في عملية التعليم عن بعد نتيجة لطبيعة مقرراتنا بل رفعنا اقتراحاً الى الادارة الجامعية في استمرار التعليم عن بعد لبعض مقرراتنا لما بعد جائحة كورونا ان شاء الله ليحل مشكلة الشعب المغلقة وازدياد اعداد الطلبة في مقررات الثقافة العامة كتاريخ الكويت الحديث المعاصر وتاريخ حضارة عربية اسلامية وجماليات الادب العربي والتدريبات اللغوية وغيرها من المقررات الثقافة العامة.

وأكد وجود تعارض بين كليات الجامعة، قائلاً: بالفعل هناك تعارض بين الكليات وهذا صحيح والغريب ان اكثر الكليات العلمية التي كانت تدعو في بداية الازمة للتعليم عن بعد وتتباكى عليه هي الان اكثر الكليات دعوة للعودة للتعليم التقليدي ربما ذلك نتيجة لطبيعة مقرراتهم العلمية والتي تتطلب مختبرات ومعامل وهذا مفهوم لكن غير المفهوم ذلك الحماس الزائد في انتقاد ادارة الجامعة في تأنيها في اقرار التعليم عن بعد في شهر اغسطس بل اتهامها للادارة في التقاعس وضياع مستقبل الطلبة وربما ذلك يعود الى عدم وجود رؤية واضح ومستقبلية للتعامل مع الازمة.

وقال الهاجري: مستمرون في الية التعليم عن بعد وكذلك الاختبارات الالكترونية وردة الفعل الطلابية مع هذا النظام مقبولة جدا رغم الحنين للدراسة التقليدية ونحن لن نعود الى فتح مرافق الكلية الا اذا تأكدنا من سلامة الوضع الصحي حفاظا على السلامة العامة.

وشدد على ان لكل نظام تعليمي ايجابيات وسلبيات، وقد رصدنا ردود فعل الزملاء اعضاء هيئة التدريس في كلية الاداب والطلاب ايضا من هذا النظام واستطيع ان اقولها بشكل واضح وصريح اننا نجحنا في هذا الامر والصدى طيب لدى الاساتذة والطلاب والطالبات والمحاضرات تسير بشكل سلسل والشكاوى قليلة جدا.

وحول سلبيات وايجابيات التعليم الالكتروني أوضح الهاجري حل العديد من المشاكل الخاصة بالتعليم الإلكتروني ومن أبرزها مشاكل التزاحم والانتقال بين المواقع والشعب المغلقة وكثافة اعداد الطلبة المسجلين في المقرر الواحد واصبح لدي الطلاب وعي باستخدام الوسائل التكنولوجية التعليمية و...... الخ.

أما عن السلبيات التي مازالت قائمة فتكمن في عدم التأكد من اثبات حضور الطالب للمحاضرة وكيفية الثقة في الطالب خلال الاختبار الالكتروني والتفاعل بين الاستاذ والطالب.

بدورها أكدت استاذ بقسم هندسة الكمبيوتر بكلية الهندسة والبترول جامعة الكويت عدم عودة التعليم التقليدي وعودة الطلبة للقاعات لعدم وجود الشفافية في المعلومات.

وأضافت صعب ان اتوصل لرأي واضح مبني على تفكير مدعم بالارقام مع تفاصيل الوضع الراهن. لكن ارى ان العودة للتعليم الهجين قد تكون افضل الحلول للوضع الراهن، كما تم تطبيقه في كثير من الدول. لكن هذا الحل نجاحه مقرون بان يكون هناك استناد إلى اهل الكفاءات والعلم، لوضع استراتيجية واضحة لهذة الخطوة الصعبة وايضا مع مراعاة التعاليم الصحية، ووجود ارشادات واضحه وعقوبات يتم تطبيقها في حال مخالفة الارشادات، لنحصل على التزام وتعاون الجميع بأفضل النتائج الممكنة.

وأشارت إلى ان اعظم خطورة في الوضع الراهن لا تكمن في التعليم عن بعد بحد ذاته، بل في الخطط التي تم تنفيذها وخصوصاً في المرحلة الابتدائية وذوي الاحتياجات الخاصة. حيث الفئة الاولى حُرمت بالكامل من اي تجربة تعليمية تفاعلية ومن اي تواصل مع اي معلم. اما فئة ذوي الاحتياجات، فالى اليوم مازال ايقاف المدارس الحكومية لذوي الاحتياجات قائماً، وهذه جريمة في حقهم.

وقالت البغلي: يجب اختيار اصحاب القرار المؤهلين لحل هذه المشكلة والقادرين على توظيف الكفاءات والخبرات والمصادر الافضل خلال ازمة «كوفيد- 19».

وأكدت انه لا غنى ابدا عن التعليم التقليدي، مشددة على أن عدم الانتظام فيه لا يوقف التعليم، أن التعليم عن بعد بايجابياته وسلبياته، كان الخيار الوحيد لاستمرار مسيرة التعليم.

صور ووسائل

بدوره قال الاستاذ بكلية التربية الأساسية د. خالد العازمي أن التعليم التقليدي والتعليم عن بعد هو صور ووسائل لتسهيل وتبسيط عملية التعلم، مشيرا إلى ان التحصيل العلمي يتوقف على استعداد الطالب ورغبته في التعلم وليس على الوسيلة المستخدمة في التعليم.

وأكد تأييده لعودة التعليم التقليدي، قائلاً: مع عودة الطلبة ومع دمج أساليب التعليم الإلكتروني مع التعليم التقليدي لما توفر للطالب والأستاذ من بيئة مناسبة للتعليم.

وأشار العازمي إلى وجود خطر لاستمرار التعليم عن بعد، خصوصاً مع الطلبة غير الجادين في الدراسة، الذين يتم نجاحهم نجاحاً صورياً مزيفاً بغش وخداع، بل قد يحصل الطالب الغشاش على درجات أعلى من الطالب الجاد لمعرفته بالطرق الملتوية والغش وغيرها التي لا يجيدها الطالب الجاد.

وأشار إلى انه إذا استمر الوضع الراهن - لا قدر الله - ، فليس أمامنا إلا أن نستمر ونتماشى مع تعليمات الإدارة العليا، ومع التوصية بالتركيز على أهمية التعلم والتحصيل العلمي وغرس حب التعلم من خلال وسائل الإعلام والأدوات والقنوات الإعلامية الرسمية.

بدوره أكد عميد شؤون الطلبة في التعليم التطبيقي الأسبق دكتور خليفة بهبهاني انه مع عودة الطلبة لمقاعد الدراسة بأسرع وقت ممكن واتمنى ان نبدأها باجراء الاختبارات النهائية بالقاعات مع تطبيق التباعد، ومن ثم نبدأ الدراسة في الفصل الثاني بالكلية مع الحرص على تطعيم المدرسين والعاملين بالكليات بأسرع وقت ممكن، لافتاً إلى انه يمكن اجراء اختبارات الطلبة للفصل الدراسي الأول حضورياً في القاعات الدراسية.

تفاعل ومشاركة

من جهتها قالت عميد القبول والتسجيل السابق في التعليم التطبيقي الدكتورة رباح النجادة: انه بعد نشر الوعي الصحي واتخاذ الإجراءات المناسبة للحماية حسب توصيات وزارة الصحة والتطعيم من المناسب البدء بالعودة للتعليم التطبيقي حيث ان التعليم عن بعد لا يمكن ان يحل محل التعليم التطبيقي لفترة طويلة، مشددة أن التعليم اونلاين جانب من جوانب التعليم ولا يشمل جميع الجوانب، مؤكدة ان التعليم يجب ان يتخلله تفاعل ومشاركة وتبادل خبرات حية.

بدوره أكد الاستاذ في كلية الدراسات التجارية دكتور بندر الرقاص وجود خطر على مراحل التعليم العام لصقل الجوانب التربوية والنفسية والاجتماعية للطلبة.

وقال ان التعليم عن بعد للدراسة لما بعد الثانوية يجب في البداية مزجه مع التعليم التقليدي ووضع ضوابط عامة له. كذلك يجب الّا ننسى ان وزارة التعليم العالي لا تعترف بالتعليم عن بعد الى الان، لذلك يجب عليها ان تتوافق سياستها مع سياسة الدولة بهذا الخصوص.

بدوره أكد عميد شؤون الطلبة في التعليم التطبيقي السابق دكتور حسين المكيمي انه مع العودة للمقاعد الدراسية، مشيراً إلى انه لا يوجد خطورة من عودة الطلبة، بل ان الخطورة من استمرارهم بالتعليم اونلاين، لافتا إلى انه من الممكن الخلط بين التعليم أونلاين والتعليم التقليدي، ومن ثم بعد انتهاء الجائحة استمرار التعليم التقليدي، مؤكداً وجود تأثير في التحصيل العلمي للطلبة، كما ان هناك صعوبة على مستواهم الدراسي.

وشدد عميد كلية العلوم الصحية الأسبق الدكتور فيصل الشريفي على ضرورة عودة الطلبة إلى القاعات الدراسية، وقال الشريفي: مازلت عند رأيي بضرورة عودة طلبة التعليم العام إلى مقاعد الدراسة النظامية مع التأكيد على الاشتراطات الصحية واقتصار اليوم الدراسي على المواد الاساسية وتوزيع الطلبة على فترتين صباحية ومسائية للحد من الكثافة في الفصول الدراسية واعتبار التعليم عن بعد مكملًا وليس بديلًا عن وزارة التربية.

