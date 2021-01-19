الغانم: 20 نائباً لم يقدموا بياناتهم لـ«نزاهة»

وطن النهار

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم انه بناء على صدور امر اميري بقبول استقالة الحكومة وكل السوابق الماضية لن تكون هناك جلسة الغد، مبينا انه سيحضر وسيقوم برفع الجلسة.

وأعلن الغانم في تصريح صحافي بمجلس الأمة امس عن تسلمه رسالة من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد تفيد بصدور الأمر الأميري بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء مع استمرار كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة.

وذكر الغانم انه تسلم ايضاً كتاباً من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص تعتذر فيه الحكومة عن عدم حضور جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 19 و20 يناير 2021.

وأكد الغانم انه بناء على استقالة الحكومة والسوابق الماضية لن تكون هناك جلسة، مضيفا «سأحضر وأرفع جلسة اليوم لعدم حضور الحكومة الى حين تشكيل الحكومة الجديدة».

من جهة اخرى اشار الغانم الى ان هناك 20 نائبا لم يقدموا بياناتهم حتى الآن الى هيئة مكافحة الفساد «نزاهة»، مضيفاً «آخر يوم محدد هو 4 فبراير».

