الحويلة لتكويت جميع وظائف السفارات والقنصليات

وطن النهار

دعا النائب د. محمد الحويلة الى تكويت جميع الوظائف في وزارة الخارجية بجميع قطاعاتها وأجهزتها من قنصليات وسفارات والبعثات الدبلوماسية المختلفة.

جاء ذلك ضمن اقتراح برغبة قدمه الى مجلس الأمة وقال فيه: نص الدستور في المادة 41 منه ان لكل كويتي الحق في العمل، والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه، وكذلك المادة 26 التي تنص على ان الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في اداء وظائفهم المصلحة العامة، ولا يولى الأجانب الوظائف العامة الا في الأحوال التي يبينها القانون.

وأضاف: وفي ظل تزايد اعداد المواطنين المنتظرين للوظيفة في الوقت الذي تكتظ فيه الجهات الحكومية بالوافدين ومنها وزارة الخارجية في القنصليات والسفارات الكويتية، مقابل اعداد كبيرة من الخريجين والعاطلين عن العمل مازالوا ينتظرون تعيينهم والاعداد تتزايد سنوياً. فانني اتقدم بالاقتراح برغبة المذكور لعرضه على مجلس الامة.

