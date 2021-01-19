الصقعبي: %15 من الدرجة سقف المقابلات الشخصية

وطن النهار

دعا النائب عبدالعزيز الصقعبي الى اجراء تعديلات على قانون الخدمة المدنية، لتحديد نسبة 15% كسقف اعلى للمقابلات الشخصية في التعيينات والترقيات بالجهات الحكومية، من اجل ترسيخ العدالة والنزاهة.

نصت المادة الأولى من الاقتراح على ان: يضاف بند جديد برقم (15) الى المادة رقم (5) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 لاعتماد معايير وقواعد واجراءات التعيين للوظائف التي يلزم لشغلها اجتياز اختبار مع مراعاة الا تتعدى المعايير التقديرية 15% من اجمالي معايير التعيين في الجهة الحكومية، وتنشر هذه المعايير والقواعد في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص المذكرة الايضاحية للاقتراح: نصت المادة السابعة من الدستور على ان «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع»، ونصت المادة الثامنة على ان تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص» ومن اهم المجالات التي يجب ان تصون فيها الدولة العدالة والمساواة هو المجال الوظيفي، ابتداء من اجراءات القبول والتعيين في الوظائف العامة ومرورا بالترقية الوظيفية وانتهاء بالترشيح والاختيار للمنصب القيادي. ولقد شاب القبول والتعيين في العديد من الجهات الحكومية شبهات كثيرة من ظلم للكفاءات واستبعاد للمستحقين وترتب على ذلك لجوء اعداد من المستبعدين للمحاكم للطعن على قرارات القبول، وقد صدرت العديد من الأحكام لصالح الطاعنين ما يؤكد عدم نزاهة وعدالة عملية القبول، ويوجب اجراء تعديل تشريعي لاصلاح هذا الاعوجاج. لذا جاء الاقتراح بقانون لتعديل المادة رقم (5) من المرسوم بقانون رقم 1979/15 المشار اليه باضافة اختصاص جديد لمجلس الخدمة المدنية بحيث يكون هو المسؤول عن اعتماد قواعد واجراءات التعيين في الجهات الحكومية، كما الزم التعديل عدم تجاوز المعايير التقديرية كالمقابلة الشخصية 15% من اجمالي معايير القبول، وأوجب كذلك نشر قواعد التعيين بعد اعتمادها من مجلس الخدمة المدنية لضمان شفافية القواعد والاجراءات.

