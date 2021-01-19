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الساير يستفسر عن مكافآت العاملين في الصفوف الأمامية


وجه النائب مهند الساير سؤالاً الى نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء قال فيه: هل تم الانتهاء من اعداد واعتماد الكشوف النهائية لمستحقي مكافآت العاملين في الصفوف الأولى في مواجهة جائحة كورونا؟ وهل تم توقيع اعتماد صرف المكافأة المالية للمستحقين العاملين في الصفوف الأولى في مواجهة جائحة كورونا؟ حال الاجابة بالايجاب، يرجى تزويدنا بالمستندات الدالة، وفي حال النفي، يرجى افادتنا بأسباب التأخير.
ووجه سؤالاً آخر الى وزير المالية قال فيه: يرجى افادتي: هل وُقع اعتماد صرف المكافأة المالية للمستحقين العاملين في الصفوف الأولى في مواجهة جائحة كورونا؟ اذا كانت الاجابة الايجاب، فيرجى تزويدي بالمستندات الدالة، واذا كانت الاجابة النفي، فيرجى افادتي بأسباب التأخير.


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