الخنفور سأل عن تعيين خريجي «تكنولوجيا الصناعات الكيميائية»

وطن النهار

تقدم النائب سعد الخنفور بسؤال الى وزير النفط والكهرباء والماء على خلفية تجاهل شركة البترول الاتفاقية الموقعة بينها وبين الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لتعيين خريجي تخصص تكنولوجيا الصناعات الكيميائية، بعدما لوحظ في السنوات الأخيرة عدم اعتداد شركة البترول بهذه الاتفاقية والغائها من جانب واحد والتوقف عن تعيين المواطنين.

وقال في سؤاله: عقب اعتماد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تخصص تكنولوجيا الصناعات الكيميائية بكلية الدراسات التكنولوجية قامت شركة البترول الوطنية عام 2010 بتوقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة تهدف الى الاستفادة من الطلبة خريجي القسم للعمل بالشركة في قطاع تشغيل المصافي، وقد قيل في وقتها ان المذكرة تعتبر ملحقا لمذكرة التفاهم الموقعة في مارس 2004 والمتعلقة بتخصص تكنولوجيا تشغيل المصافي بين الهيئة والشركة.

