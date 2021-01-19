مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار نظمت فعاليات عدة للتصدي لجائحة «كورونا»

وطن النهار

حرص مجلس إدارة مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار على استمرارية المبرة في تعزيز برامج الشراكة المجتمعية، والعمل على تنظيم الكثير من الفعاليات التي تندرج تحت مشروع جائزة البغلي للابن البار لعام 2020م بالرغم من الظروف التي تمر بها جميع دول العالم ودولة الكويت الحبيبة نتيجة لانتشار فيروس كورونا المستجد والتأثيرات السلبية التي خلفتها جائحة كورونا على جميع نواحي وجوانب الحياة في مختلف المجالات بالدولة.

ورغبة منا في مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار في تعزيز مبدأ الشراكة الاجتماعية وتقوية اواصر العلاقات المهنية والاجتماعية مع اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية، وتوثيقاً وتقديراً للجهود التي قام بها أفراد ومؤسسات المجتمع المدني والخيري في دولة الكويت إبان هذه الجائحة، نظمت المبرة فعاليات جائزة البغلي للابن البار للعمل التطوعي لعام 2020م بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية، كأحد أنشطتها الاجتماعية والتطوعية والإنسانية والخيرية عن طريق أنظمة وشبكات التواصل الالكتروني عن بعد، ووفقاً للضوابط الصحية المقررة من قبل السلطات الصحية بدولة الكويت مع الالتزام بضوابط مجلس الوزراء الخاصة بالتجمعات وقت إقامة الفعاليات.

نفــذت اللجنة العليا لجائزة البغلي للابن البار واللجنــة الاجتماعية في مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار الكثير مــن الفعاليات والبرامـج والأنشـطة التي تم من خلالها ترجمة توجيهات رئيس مجلس الإدارة السيد إبراهيم طاهر البغلي بأهميــة تفعيــل وإبراز العمل التطوعي الذي ينعكس ايجابياً على شرائح المجتمع والمؤسسـات الخيـرية والانسانية والمدنية والتي تشجع فضيلــة بـر الوالدين . حيث حرصت اللجنة العليا للجائزة واللجنة الاجتماعية في مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار العمل على تنفيذ الفعاليات بالدرجة المطلوبة والتي من شأنها إبراز الجانب الانساني والتطوعي والحضاري لدولة الكويت من خلال تنفيذ الأعمال وتنظيم الفعاليات.

