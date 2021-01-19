البغلي: نحرص على تفعيل الدور المجتمعي والإنساني للتخفيف من تداعيات أزمة «كورونا»

وطن النهار

بناءً على قرار وزارة التربية في تطبيق نظام التعليم عن بعد Online لبدء العام الدراسي الجديد 2020-2021 وايماناً من مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار متمثلة باللجنة الاجتماعية في تخفيف العبء عن كاهل الأسر المتعففة في هذه المرحلة الاستثنائية التي يشهدها العالم عامة والكويت خاصة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد قامت اللجنة بتاريخ 2 أكتوبر 2020م باطلاق حملة «بالعلم نبني الوطن» لتوزيع أجهزة الحاسب الآلي للتعليم عن بعد online على الطلبة. وبما ان التعليم عن بعد يحتاج جهاز حاسب آلي، لذا قامت اللجنة الاجتماعية بوضع روابط إلكترونية في وسائل التواصل الاجتماعي لتسجيل الطلبة المحتاجين ، ومروراً بعملية المتابعة قام متطوعو المبرة بشراء مجموعة من أجهزة الحاسب الآلي المستعملة وبحالة جيدة ومن ثم صيانة تلك الأجهزة ووضع البرامج الخاصة المعتمدة من قبل وزارة التربية وتغليفها وتجهيزها ومن ثم تسليمها إلى أبناءنا الطلبة من الأسر المتعففة الذي بلغ عددهم 250 طالب وطالبة وفق آلية محكمة لانجاح الحملة التي أمتد فيها العمل لمدة شهرين استعداداً لبدء العام الدراسي الجديد 2020-2021م. وتحرص المبرة على دورها في تعزيز الشراكة المجتمعية من خلال استثمار طاقات الشباب الكويتي ومتطوعو مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار الذين لبوا النداء وساهموا في رسم وتنفيذ المهام الموكلة لهم بهمة عالية واقتدار رائع.

أطلقت مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار حملة تحت شعار «بالعلم نبني الوطن» لتوزيع أجهزة الحاسب الآلي للتعليم عن بُعد وتوزيعها للمحتاجين من أبناء الأسر المتعففة في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد بسبب جائحة كورونا.

في هذا السياق، أكد رئيس مجلس إدارة المبرة إبراهيم طاهر البغلي حرص المبرة على تفعيل الدور المجتمعي والإنساني للتخفيف من تداعيات ازمة تفشي فيروس كورونا المستجد ورفع الأعباء عن كاهل الأسر المتعففة على هذه الأرض الطيبة لاسيما بعد اعتماد وزارة التربية في بدء العام الدراسي الجديد 2020 ـ 2021 من خلال نظام التعليم عن بعد في هذه المرحلة الاستثنائية التي يشهدها العالم والكويت في تفشي فيروس كورونا المستجد

وأوضح البغلي أن التعليم عن بعد يحتاج إلى جهاز حاسب آلي لذلك قامت مبرة للابن البار ممثلة باللجنة الاجتماعية بشراء مجموعة من أجهزة الحاسب الآلي المستعملة وحالتها جيدة وعمل صيانة لها وتنزيل البرامج الخاصة التي وضعتها وزارة التربية ومن ثم تغليفها وتجهيزها من قبل متطوعي المبرة.

وأشار إلى أن المبرة تنهل رؤيتها وتوجهاتها من منبع العطاء الكويتي المغروس منذ الأزل في هذه الأرض الطيبة مستنيرة بعطاءات القيادة السياسية وتوجهاتهم ونداءاتهم المستمرة للعطاء والسخاء، مؤكدا حرص المبرة على دورها في تعزيز الشراكة المجتمعية من خلال استثمار طاقات الشباب الكويتي المتطوعين الذين لبوا النداء وساهموا في رسم وتنفيذ آلية توزيع اجهزة الحاسب الآلي من خلال حملة بالعلم نبني الوطن بدءا من وضع روابط الكترونية للتسجيل مرورا بعملية المتابعة وتسليمها شخصيا للمحتاجين من الطلبة أبناء الأسر المتعففة.

إلى ذلك، أعرب البغلي عن تقديره وشكره لجميع العاملين بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على تقديم كل التسهيلات للجمعيات الخيرية والمبرات للقيام بدورها المطلوب، والشكر موصول الى متطوعي مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار المشاركين بالحملة ورئيس اللجنة الاجتماعية في المبرة نادية الشطي.

وفي الختام تمنى البغلي لابنائه وبناته الطلبة التوفيق والنجاج والازدهار وخدمة ورفعة بلدهم في كل المجالات والمحافل. من جانبها، أكدت رئيسة اللجنة الاجتماعية في «مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار» نادية الشطي أن المبرة وضعت آلية محكمة لإنجاح حملة «بالعلم نبني الوطن» بإيصال اجهزة الحاسب الآلي الى أبناء الأسر المتعففة وذلك بعمل رابط تسجيل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة الى ان متطوعي المبرة عملوا ضمن آلية محددة، كلّ وفق المهام الموكلة إليه بدءا من وضع الروابط الإلكترونية، حيث تم توزيع 200 جهاز حاسب آلي للطلبة أبناء الأسر المتعففة العام الدراسي الجديد 2020-2021، كما أعربت عن تقديرها وشكرها الجزيل إلى رئيس مجلس ادارة مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار على ما يقوم به من عمل انساني في خدمة الكويت واهلها، والشكر موصول الى متطوعي المبرة المشاركين في هذه الحملة، متمنية لجميع الطلاب والطالبات والتوفيق والنجاج.

