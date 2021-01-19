للمشاركة في صفحة «أمي وأبوي تاج راسي»

وطن النهار

يتم العمل من خلال أنشطة وفعاليات الجائزة على توعية المجتمع بأهمية تعزيز فضيلة بر الوالدين وكبار السن، وتعزيز السلوك الايجابي لدى الأبناء تجاه والديهم وأقربائهم من كبار السن بدرجة تسهم في دمجهم وتعزيز دورهم في المجتمع لتحقيق أهداف عدة منها: تشجيع الأبناء على بر والديهم وكبار السن وتفعيل دور الوالدين وكبار السن ودمجهم في المجتمع وتوعية المجتمع باحتياجات كبار السن المختلفة وتوطيد وتقوية العلاقات الأسرية والتشجيع على العمل التطوعي مع كبار السن، وتفعيل دور الإعلام تجاه قضايا بر الوالدين وكبار السن والاستفادة من الفائزين بمسابقات الجائزة كمصدر للتوعية وتعزيز السلوك الإيجابي لدى الأبناء تجاه والديهم وكبار السن، ورد السلوك السلبي تجاه الوالدين وكبار السن إلى القواعد التي حددها الشرع الإسلامي والدستور والعادات والتقاليد. وبناء على ذلك يسعدنا مشاركتكم في صفحة أمي وأبوي تاج راسي سواء كانت مقالات او صوراً او شعراً يتحدث عن بر الوالدين وكبار السن

ومن يرغب في المشاركة في الصفحة من مواضيع تهم وتخدم بر الوالدين وكبار السن عليه التواصل مع مشرف الصفحة خليل الخالدي: 99679770 او الحضور شخصياً في مقر مبرة ابراهيم طاهر البغلي الكائن في الكويت ــ منطقة الشرق ــ قطعة (2) شارع (141) عمارة رقم (17) الدور الأول مكتب رقم (2)، ويمكن المشاركة على شبكات التواصل الاجتماعي التالية:

Website: www.albaghawardli.ocom

Twitter : albaghli_q8

Instagram: albaghli_q8

أهلا بالجميع.

