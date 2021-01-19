بر الوالدين في زمن «كورونا»

وطن النهار

إن صلة الأرحام من الواجبات الشرعية خاصة بر الوالدين، وذُكِر أن الله سبحانه وتعالى اشتق اسم الرحم من اسمه فاسماها الرحم من الرحمن الرحيم، موضحًا ان من قطع صلة الأرحام فقد ارتكب ذنبا كبيرًا، لكن في ظل تلك المحنة ماذا نفعل ونحن لا نريد ان نوقع الضرر بالناس أو بأنفسنا؟ لكن من رحمة الله أنه يجعل للشيء بديلاً، وبديل تلك الزيارات الجسدية أنها إذا غابت الاجساد ظهرت تلك النعم التي انعمها الله بنا فنستفيد منها الآن في الخير وهي وسائل الاتصال الاجتماعي والاتصالات الحديثة.

إن هناك الآن تليفوناً وشبكة للانترنت ودردشة على الواتس آب وغيرها من الوسائل التي نستطيع ان نكون بها سويًا، إن الأمر يحتاج إلى شيء من المجهود والتنظيم والتدريب، وهو ما نتعلمه الآن في هذه المحنة فنحن نتدرب على الشدائد والازمات والعسرة تدريبا ربانيا، وبعد ذلك التدريب نخرج منها أقوى واكثر صلابة وقربًا لله سبحانه وتعالى،: «لا تقطع الاتصال والسؤال والخدمة والمعيشة لأن الله اعطانا كل هذه الوسائل التي نستطيع بها أن نطبق نصائحه وما أراد من اخلاق في واقعنا المعيشي فنخرج من هذا التدريب بفائدة».

أوصانا المولى عز وجل ببر الوالدين وحثنا رسوله الكريم عليه الصلاة والتسليم في كثير من الاحاديث بأهمية بر الوالدين، وهناك العديد من القصص الموجودة في تراثنا الاسلامي والتي يجب ان نعود اليها بين الحين والآخر لنعرف ما حقوق الوالدين والواجب علينا تجاههما.

نقرأ احيانا بعض الأبناء يسيئون معاملة آبائهم وأمهاتهم بل ويتجاوزون كل الخطوط الحمراء ليعتدوا عليهم بالضرب ففي بعض الأحيان فضلا عن قيام البعض بمقاطعتهم أو إيداع والديه في دور الرعاية أو المستشفيات دون السؤال عنهما واهمال حقوقهما سواء لعدم رغبته في تحمل المسؤولية او من اجل رضا زوجته.

في المقابل نجد هناك نماذج مشرفة من الابناء حرصوا على بر والديهم فقاموا برعايتهم والاهتمام بشؤونهم وتلبية احتياجاتهم ومتابعة حالتهم الصحية وتوفير طلباتهم بل ان بعضهم عمد الى والديه لافتتاح مشروعه الخاص تقديرا وتكريما منه لوالديه وحرصا منه على كسب رضائهما والحصول على دعواتهم فبعضهم حرص على التبرع بكليته لعلاج احد والديه وبعضهم قام بشراء منزل ليقيم فيه هو ووالداه ليتأكد بانه قريب منهما فيتمكن من رعايتهما والعناية بهما وغيرها من الامثلة والقصص المتعددة عن بر الوالدين.

اليوم ومع جائحة كورونا يبرز بر الوالدين من جديد ولكن في مشهد آخر وذلك من خلال المحافظة عليهما عبر اتباع الاجراءات الاحترازية لمنع نقل العدوى لهما فالاقتراب منهما اليوم هو اشبه بالعقوق لان في القرب منهما قد تكون أذية لهما وهذا لا يعني مقاطعتهما وهجرهما وعدم التواصل معهما بل لابد ان نحرص على برهما خلال جائحة كورونا بتوسط واعتدال فنمتنع عن السلام او التقبيل ونترك مسافة اثناء الزيارة ونرتدي الكمامة ونحرص على تعقيم الأيدي قبل الدخول

وعدم لمس الاشياء وغيرها من الامور الاحترازية الاخرى التي تعد في مثل هذا الوقت من الضرورات.

إن لوالدينا علينا حقوقا كثيرة يجب أن نؤديها وأن نجتهد في الاحسان اليهما وأن نسعى ليس فقط لأداء حقوقهما بل نجتهد لإسعادهما ونبدع في إرضائهما وبرهما كسب رضاهما ولكن في هذه الاوقات ومع انتشار هذا الوباء فإن برهما يكون بالتواصل معهما بالحيطة والحذر بالإجراءات الاحترازية ففيروس كورونا قد ينتقل لاي فرد في العائلة خلال ثوانٍ وقبل الدخول للوالدين علينا أن نحذر حتى لا نكون سببا في إلحاق الضرر بهما ونقل الفيروس لهما.

