آراء

ونحن نعيش هذه الأيام وسط نوع من التوتر السياسي وقد يسميه البعض احتقانا بين السلطتين بسبب صراع الظهور بصورة انا القوي وانت لا والأمور تدار من عندي، وكانت البداية صراعا على النفوذ وقد فاز فيه البعض ولكن هذا البعض، يعد اليوم قليلا وليس هو المسيطر على مجريات الأمور والوضع وهنا بيت القصيد الذي نعيش فيه كمواطنين حيث ان غالبيتنا مع البعض الأكثر الذي بات يصعد السقف للوصول لمركز النفوذ مقابل القلة القلية التي تسبح ضد التيار، وبسبب هذا الصراع كانت استقالة الحكومة الجديدة واقعا لا مفر منه، وبسبب هذا دخلت البلاد والعباد في نفق ليس مظلما بقدر ما هو مملوء بالضباب الكثيف ولم نعد نرى منفذ الخروج مما نحن فيه وهذا الشيء الذي بات يخيف البسطاء من اهل الكويت والسواد الأعظم منهم حيث بات الشعور بعدم الاستقرار والقلق هو واقع حال هذه المرحلة الحالية.

وهنا نسأل هل ما نحن فيه له آخر؟ وبالكويتي نقول «وآخرتها؟» يعني هل سيكون هناك منفذ للخروج من النفق الذي يملؤه ضباب الصراع بين السلطتين وتنصلح حال البلاد والعباد وتستقر الأمور كما هو المأمول والمرجو وتعمل كل سلطة بما هو منوط لها ويكون المشرع مشرعا والمنفذ منفذا ويكون واقع حال الاثنين جئنا لخدمة الكويت وأهلها بكل اخلاص وحق، ولأن حالنا اليوم لا يسر أحداً لكون الصراع الحالي لا يعيد التعليم لما كان عليه ولا يصلح الصحة العامة ولا يحل المشاكل الاسكانية التي أهلكت المواطن ولا يعدل التركيبة السكانية المقلوبة رأسا على عقب بحيث بات المواطن اقلية في وطنه، ولن ترى حلولا فعلية لطابور الانتظار للوظيفة والعمل، ولا تخدم الوحدة الوطنية ولا تنهي الصراع الطبقي والطائفي ولا تقوي النسيج الوطني لكون صراعكم يا سادة اهلكنا وجعل البوصلة لا تعرف طريقها وكثرت مشاكلنا وزادت همومنا وعظم بلاؤنا والسبب انتم يا سادة، حيث لا نعرف نهاية لصراعاتكم التي بات واقعها صراعا ينتج صراعا آخر وبات حال المواطنين يخلص بهذا الحوار السريع بين أبو مطلق وأبو حمزة حيث يسأل الأول والثاني يجيب:

? أبومطلق: يا أبو حمزة انت تشوف بر؟

? أبوحمزة: وين أشوف بر وهذي بحريتنا يا أبو مطلق؟

? أبومطلق: الله يستر يا أبو حمزة؟

? أبوحمزة: يا أبو مطلق قول الله يحفظ الديرة وأهلها بس؟

وعقب هذا الحوار بين هذين المواطنين ماذا تقول أنت أيها المشارك والمعني الفعلي بهذا الصراع بين السلطتين؟

وبالختام من مواطن بسيط من فئة الغالبية الصامتة يقول لأعضاء السلطتين الكرام رفقا بالكويت ورحمة بأهلها أنهوا صراعاتكم لأنه ليس صراعاً واحداً وانتبهوا لواقع حال الوطن والمواطن لكون الإحباط العام بات واضحا للجميع والخوف على القادم من الأيام بات هم الكل والبحث في ضباب صراعاتكم بات صعبا على المواطن البسيط الذي ينشد الحياة الكريمة والعيشة الجميلة التي توضح صورة المستقبل للأبناء ذلك المستقبل الذي بات يخيف الجميع لضبابية الواقع الحالي وظلام الطريق لهذا المستقبل الموعود ونرجع مرة أخرى ونسأل وآخرتها؟ والآن لم يبق إلا الدعاء لله سبحانه وتعالى أن يحمي الكويت ويحفظ أميرها وشعبها من كل شر وينهي للصراع بين السلطتين لما هو خير الوطن والمواطن، ولا يصح إلا الصحيح.

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? مواطن خبل يسأل: شنو قصة النواب التي تصرح والحكومة المستقيلة؟ الجواب بالمثل الكويتي إللي يقول مخروش طاح بكروش وأنت اترك الخبال عنك يا مواطن.

