الشيطان والحمار..

آراء

يحكى أن حمارا كان مربوطا في شجرة، جاء الشيطان وأطلق سراحه.

فدخل الحمار بستاناً يملكه فلاح كان جارا لصاحب الحمار وبدأ يأكل كل شيء، ويدمر مالم يأكله.

رأته امرأة الفلاح، فأخذت بندقية وأطلقت النار عليه، سمع صاحب الحمار الرصاص، خرج.. ورأى حماره ميتا.. غضب.. فأخذ بندقيته وأطلق النار على زوجة الفلاح.

لدى عودة الفلاح لمسكنه، وجد زوجته ميتة ورأى حمار جاره ميتاً، ذهب مذهولاً لصاحب الحمار الذي اعترف بقتل المرأة لأنها قتلت حماره، فقتل صاحب الحمار.

سمع أطفال صاحب الحمار إطلاق نار، فخرجوا ثم رأوا والدهم ميتاً، وعلموا أن الفلاح هو القاتل. فجاءوا و أحرقوا مزرعة الفلاح، الفلاح كي ينتقم، قتلهم.

تطور الأمر أكثر فأكثر وصار النزاع والقتل بين قبيلة الفلاح وقبيلة صاحب الحمار، فسألوا الشيطان عما فعله.

أجاب: «لا شيء، لقد أطلقت سراح الحمار فقط».

المعنى..

عندما يتحدث من يملك عقلية اقتصادية وعقلية سياحية تريد النهوض بمجتمعها نحو الأفضل في قطاعي الاقتصاد والسياحة وتضع الخطط القابلة للتطبيق على أرض الواقع في ظل تكافؤ الفرص والمساواة والعدالة، وتحقيق أهداف منها تحويل البلاد إلى مركز اقتصادي ومنطقة سياحية تستقطب رؤوس الأموال «النظيفة» وتستقطب السياح وما ينتج عن ذلك من توفير فرص عمل وتشغيل لقطاع المقاولات وغير ذلك الكثير، ويأتي من يقف ضد ذلك، إما أنه لا يفقه في ذلك أو لمآرب أخرى، ويأتي من الناس من لا يعرف الفرق بين السياسة النقدية والسياسة المالية ويؤيد ذلك بل ويناظر به، ذلك هو من عاث فساداً في حديقة الفلاح، والذين يطلقونهم شياطينهم.

ودمتم،،،

