آراء

في الوقت الذي تتبارى فيه يوميا بعض وسائل الاعلام وبعض برامج التواصل الاجتماعي في محاولات حثيثة لاظهار ان الكويت تفيض بالسلبيات والمشكلات في شتى المجالات السياسية والاقتصادية.. الخ، الأمر الذي من شأنه ان يفرز احباطا وتشاؤما ينعكس بمجمله على الحالة النفسية للمواطن والمقيم على السواء، الا انني أختلف معهم في كثير مما جاءوا به، ويأتي اختلافي مع هؤلاء من خلال تذكيرهم بالنجاحات المتعددة التي تحققت لاسيما خلال الأزمة العالمية الأخيرة لجائحة كورونا التي عصفت بالعالم، فقد حقق وطننا الغالي الكويت العديد من الانجازات وصدرت الكثير من القرارات المهمة والصائبة في ظروف استثنائية غير مسبوقة، حيث نجحت الكويت في توفير كل سبل الراحة من أمن وأمان واهتمام ورعاية صحية متكاملة يشهد لها الجميع بالكفاءة والمهنية والنجاح، في الوقت الذي شهدنا بلدانا كثيرة متقدمة انهارت منظومتها الصحية والاقتصادية جراء هذه الازمة، وفي حينها استشعرنا جميعا مخاطر المرحلة وخطورة الوضع آنذاك، وايضا قدّرنا مدى الجهود والتضحيات التي قدمت، حيث اننا بفضل الله أولا وتوفيقه ثم بقيم وصلابة هذا الوطن الغالي الذي نعيش فيه، وبالأمل والتفاؤل عبرنا الى بر الأمان وباذن الله نأمل أن نصل قريبا الى مرحلة الوضع الطبيعي.

وفي خضم الازمات التي تلاحق العالم اقتصاديا وصحيا، يحتار الكثيرون منا في اختيار الطريق الصحيح أحيانا، ويتعثرون في الطريق الذي قد يظنونه صحيحا فيجدونه مسدودا في النهاية ليرجعوا من حيث أتوا ولا عيب في ذلك، وقد تعارف الناس على تسمية ذلك عدم التوفيق، وبالمقابل هناك التوفيق، ومن كلا الفريقين أفرزت لنا الازمات التي لاحقت الكويت على مر التاريخ نماذج كثيرة، فلو أمعنا التأمل فيهما لاستطعنا التوصل الى نتيجة لا يستهان بها.

فطموح الانسان وسعيه الى معالجة مشكلاته هما وقود النجاح، والنجاح لذة الحياة، أما الكسل والتقاعس فهما العائقان اللذان يقفان بين الانسان وبين هذه اللذة، لذا على الانسان أن يحاربهما، وأن يقرر تطوير ذاته ومهاراته، وأن يخلص في أداء عمله حتى يسمو بنفسه ومجتمعه ويحقق الغاية التي أوجدنا الله من أجلها في الأرض، فاختيار الطريق الصحيح مسؤولية مشتركة بدءا من الفرد ومرورا بالمجتمع ووصولا الى بناء وتنمية وازدهار الوطن.

ولذلك نعني بمصطلح «سلم الجدار» عنوان هذا المقال الذي يأتي من باب الوصفية لوضعية سوء الاختيار عند بعض الافراد، بمعنى أنه يمكن لشخص ما أن يسلك طريقا سليما طويلا وعند الوصول يتفاجأ بواقع صعب نهايته جدار مسدود لا يمكن عبوره بعكس السلم الصحيح أي اختيار الطريق السليم سواء فكريا او تطبيقيا ليصل بنا الى مخرج آمن وسهل.

وأرى أن التفاؤل نظرة استبشار نحو المستقبل حيث يجعل الفرد يتوقع الأفضل وينتظر حدوث الخير ويرنو الى النجاح ويستبعد ما دون ذلك، ويعرف التشاؤم بأنه توقع سلبي للأحداث القائمة حيث يجعل الفرد ينتظر حدوث الأسوأ ويتوقع الفشل ويستبعد ما عدا ذلك الى حد بعيد.

والخلاصة.. اننا اذا أردنا ان نحيا حياة ملؤها الأمل وتحقيق ما نريد، فعلينا التفاؤل وبث روحه لمن حولنا، أما إذا تشاءمنا وصدرنا النظرة السوداوية في إعلامنا وتقاعسنا وتكاسلنا فلن نجني سوى التراجع الى الوراء والنتيجة النهائية هي الخسران، لذلك علينا أن نعود أنفسنا وقلوبنا على التفاؤل، والبدء بحياة جديدة كلها عمل وتفاؤل وأمل بغد مشرق لكي ننطلق الى آفاق ليست لها حدود لبناء وطننا بالشكل الأجمل وكما نريده مزدهرا.

