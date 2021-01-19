افتح يا سمسم!

آراء

معظمنا قرأ وسمع عن حكاية «علي بابا والأربعين حرامي» التي وردت في كتاب ألف ليلة وليلة، الشهير، وقد كنا ونحن صغار نستأنس بمثل تلك الحكاية دون أن ندرك هدفها الاجتماعي أو مغزاها الأدبي، وللأسف لم يكن ساردوها من آبائنا وأجدادنا وحتى معلمينا... يقدرون على اكتشاف مغازيها أو مراميها الاجتماعية «السامية».

ومازلت أذكر أن واحداً من معلمي المرحلة الابتدائية في غزة البائسة..علق على حكاية «علي بابا والأربعين حرامي» بما معناه: وهكذا ترون يا صغار أن الله مع الفقير القانع.. وليس مع الغني الطامع..!

وكلام المعلم صحيح إذا أخذنا الحكاية بعيوننا وآذاننا، ولكنه ليس كل ما في الحكاية... ان سمعناها بعقولنا؛ فمن السطحية أن يسرد أديب متمكن حكاية ليطلب من الفقراء أن يرضوا بفقرهم ويشكروا الله عليه، أو يطلب منهم الصبر على فقرهم انتظاراً للغيث الغيبي.. أو المعجزات..

فالفقر مذموم وعلى صاحبه التمرد بل والثورة عليه ليل نهار، بالعلم والعمل للتخلص من شروره وآفاته.. وعدم توريثه لأبنائه من بعده..

فكاتب حكاية «علي بابا والأربعين حرامي» لا يريدنا أن نقنع بالفقر كما يدل المستوى الأول من معنى الكلام.. ولكنه يريد شيئاً آخر..

فما هو؟!

يريد أن يبين لنا أن «الكلمة الطيبة» هي مصدر الخير والسعادة.. وأنها مفتاح الكنز الثمين.. فالحطاب الفقير «علي بابا» نادى الكنز باسمه المحبب إليه «سمسم» فنال من كنوز الخير والثراءوالكثير..أما أخوه قاسم؛ فقد نادى «سمسم» بغير اسمه المحبب اليه فلم يستجب له «سمسم» ولَم يفتح له بابه ليخرج بما حمل فخسر نفسه داخل المغارة..

وهذا يبين لنا أهمية مناداة الناس بالأسماء المحببة إليهم ومحادثتهم بالكلمة ذات الواقع الطيب على آذانهم ونفوسهم...ان أردنا العلو والرفعة..سواء كنا فقراء أم أغنياء، فليس الفقير وحده هو الذي سيحالفه الحظ السعيد ان تفوه بالكلمة الطيبة بل الغني أيضا.

والدليل على هذا أن باب المغارة.. انفتح للحطاب الفقير عندما ناداه باسمه الجميل «سمسم» لكنه لم يفتح لأخيه عندما نسي هذا الاسم الجميل فمات مدفوناً بين الكنوز داخل المغارة..! وحذاري من النسيان..! ذلك مغزى الحكاية، أو مغزى من مغازيها.. وقد يكون هناك مغاز أخرى للحكاية ذاتها..!

فالحكاية الأدبية الرائعة.. في كتاب مثل كتاب «ألف ليلة وليلة» خصبة العطاء الاجتماعي بحيث يصعب تحديد مراميها مرة واحدة من باحث واحد! فيا حبذا لو تفرغ بعض باحثينا لاستخلاص مغازي كل حكاية من حكايات ألف ليلة وليلة الممتعة؛ لنستفيد منها!

الشاهد: اللفظ سعد، يسعد صاحبه، كما يسعد سامعه، والله يسعدك.. عزيزي القارئ ويسعدنا.

