إيقاف حتى إشعار آخر يا نواب الأمة!

آراء

تجاوز عمر مجلس الأمة الشهر، وإلى هذه اللحظة مغلق حتى إشعار آخر، وقد نصل الى نهاية الشهرين من عمره إلى أن تشكل الحكومة الجديدة، وكل ذلك من عمر المجلس الذي تفاءل أغلب أهل الكويت بمخرجاته، وأنه قادم لمكافحة الفساد وإيقاف التجاوزات المالية والادارية.

مجلس 2020 جاء بأولويات أثناء حملته الانتخابية يتمناها الشعب من تعديل النظام الانتخابي وإلغاء أو تعديل قانون المرئي والمسموع وتعديل التركيبة الانتخابية وغيرها من القوانين الشعبية كإيجاد حلول لقضية القروض وحل قضية البدون التي تراوح بمكانها منذ عشرات السنين، وتعديل وتحسين الأحوال المعيشية للمواطن، إلا أن المجلس وضع قضية رئاسته بمقدمة هذه الأولويات وجعلها الأهم، ولم يستطع النواب الخروج منها إلى ان تقدموا باستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء وقامت بعدها الحكومة بتقديم استقالتها، وترك النواب الأمور والاولويات والقضايا الشعبية معلقة دون حلول، والسؤال الذي يبحث عن إجابة: ماذا استفاد المواطن من ذلك؟ وكل ذلك من وقت ومدة دور الانعقاد الحالي والأهم من ذلك فتحت أبواب السيناريوهات وتعددها، وهناك أيضا التوقعات الكثيرة فجهة ترى أن الحكومة بانتظار أحكام المحكمة الدستورية لوجود أكثر من طعن مقدم، وآخرون يرون أن حل المجلس قد يكون خيارا خاصة إذا أصر المستجوبون على استجوابهم لسمو رئيس الحكومة الذي يتوقع اعادة تكليفه.

برأيي المتواضع إذا أراد أن يكون أعضاء المجلس صادقين بتوجهاتهم وأولوياتهم سيكونون قادرين على تمرير أي قانون لأنهم يملكون الاغلبية دون النظر الى مسألة رئيس مجلس الامة، بل ويجب تجاوزها مع أنني أشجب وأستنكر ما حدث في جلسة الافتتاح ويجب أن يحاسب المخطئ، ولكن ألا يكون ذلك على حساب قضايا المواطنين والأولويات الشعبية وهدر عمر المجلس ووقته، فالمواطنون ينتظرون.

ولكل هذا فإنني أدعوا نواب الأمة إلى التعاون مع الحكومة المقبلة بعد تشكيلها، ومهما كانت الاسماء والاشخاص لان تشكيل الحكومة حق أصيل لرئيسها ولاعلاقة للسلطة التشريعية بهذا الأمر، فالدستور يمنع تداخل السلطات، وعلى السلطة التشريعية مراقبة أداء الحكومة بعد إعطائها المدة الكافية، وإذا رأت أن هناك خللا أو تجاوزاً فليستخدموا أدواتهم الدستورية، وأن يقوموا بالتشريع وتنفيذ أولويات المواطنين وتحقيق طموحهم، وأما المكابرة والعناد وعدم الخروج من تبعيات جلسة الرئاسة فسيكون ضحيتها المواطن.

وبالختام أدعو الله أن يحفظ الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه وأن يزيل عنا وعن العالم بأسره هذا الوباء.

