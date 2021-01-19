الحكومة بلا وافدين بنهاية عام 2025

مال وأعمال

«لا بديل عن تكويت الوظائف والاستعانة بالعمالة غير الكويتية بالوظائف والتخصصات النادرة»، هذا ما أكده مصدر حكومي مطلع لـ «النهار»، مشيراً إلى أن وزارات وهيئات حكومية مستقلة بدأت في حصر أعداد العمالة غير الكويتية لديها لمعرفة احتياجات كل جهة والتخصصات المطلوبة لإنجاز أعمالها وذلك لمعرفة الاحتياجات المطلوبة من الوافدين وإحلال العمالة الوطنية في الوظائف التي يمكنها إنجازها.

وتوقع المصدر الانتهاء من تكويت جميع الوظائف الحكومية في عام 2025، موضحاً أن عمليات الإحلال في جميع القطاعات، عدا الصحة والتعليم، لابد وأن تتم بشكل تدريجي حتى لا تتأثر الخدمات المقدمة للمواطنين من المراجعين الأفراد والشركات أو المستثمرين.

وأضاف أن خريجي الجامعات القادمين إلى سوق العمل يمثلون أحد أهم التحديات التي تواجه الحكومة في تحقيق رؤية 2035 والتي تتطلب حلولاً نوعية وغير مسبوقة، من بينها، تشجيع الشباب لدخول القطاع الخاص والربط بين احتياجات سوق العمل من ناحية والتخصصات التعليمية في الجامعات، مع تكثيف برامج التدريب والتأهيل لشباب الخريجين.

ومن جهة ثانية، أفادت وزارة المالية في تقريرها الفريق الاقتصادي لوزير المالية لشهر ديسمبر، أن الكويت ستسجل نمواً قدره 3.1 في المئة في 2022 وذلك وفقاً لتوقعات البنك الدولي، موضحاً أن معدلات النمو ستسجل 0.5 بالمئة خلال العام الحالي 2021. وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد العالمي باتجاه تحقيق نمو اقتصادي حقيقي في 2021 بمقدار 4 في المئة، شرط انتشار تطعيم فيروس كورونا «كوفيد-19» وتحقيق المزيد من الاستثمارات.

ووفق التقرير، فإن الكويت رفعت انتاجها النفطي بواقع 5 آلاف برميل يومياً في شهر ديسمبر بالغاً 2.297 مليون برميل يومياً.

من جهة أخرى، أشارت بيانات وزارة المالية إلى أن عجز ميزانية 2020/2021 تجاوز حاجز 5 مليارات دينار، ليسجل 5.39 مليارات دينار.

وأوضح التقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية لشهر ديسمبر إلى أن الايرادات النفطية الفعلية بلغت 104 في المئة مقارنة بالإيرادات المقدرة، حيث ارتفعت الايرادات المحصلة عن المقدرة بحوالي 236 مليون دينار بالغة 5.86 مليارات دينار مقابل 5.6 مليارات مقدرة في الميزانية.

وفيما تجاوزت الايرادات غير النفطية حاجز المليار دينار، بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة من الضرائب والرسوم 337 مليون دينار عن الفترة المشار إليها.

وأوضح التقرير أن إجمالي الإيرادات النفطية وغير النفطية، بلغت بنهاية 9 أشهر الأولى من العام 6.9 مليارات دينار، مسجلة نسبة قدرها 92.1 في المئة من إجمالي الإيرادات المقدرة، فيما بلغت المصروفات عن الفترة ذاتها 12.29 مليار دينار.

ووفق البيانات الصادرة عن وزارة المالية، فقد سجل الإنفاق الرأسمالي مبلغاً قدره 869 مليون دينار، بنسبة إنفاق قدرها 37.6 في المئة مقابل انفاق جاري قدره 11.4 مليار دينار تشكل 59.4 في المئة من إجمالي المصروفات المقدرة في الميزانية والبالغة 19.2 مليار دينار.

وقد سجلت رواتب العاملين 4.2 مليارات دينار من إجمالي المقدر البالغ 7.5 مليارات، وبنسبة قدرها 56.7 في المئة خلال الفترة المشار إليها.

وأشارت البيانات إلى أن الحكومة تمكنت من تحصيل 271.35 مليون دينار من إجمالي ديونها المستحقة لتصل إلى 1.36 مليار بنهاية ديسمبر 2020، مقابل 1.63 مليار.

وجاء تخفيض الديون المستحقة للحكومة على وقع قيام الجهات الحكومية والهيئات المستقلة باجراءات حازمة وصارمة لتحصيل ديونها، والتي كان أبرزها ربط الخدمات المقدمة بسداد المديونية وتشكيل لجان ضبطية في بعض الوزارات الخدمية لتحصيل تلك الديون، مع العمل على ربط دخول الشركات المدينة في المناقصات الحكومية بسداد ما عليها من مديونية للحكومة.

