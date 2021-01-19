80 مليار دولار لتعافي قطاع الطيران

مال وأعمال

تحتاج شركات الطيران العالمية إلى 70-80 مليار دولار أخرى من الدعم الحكومي لتجاوز الأزمة الناجمة عن وباء كورونا. ذلك وفقا لرئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي، وهو الاتحاد التجاري لشركات الطيران في العالم. وقال المدير العام الكسندر دي جونياك لبي بي سي إن المبلغ «يزيد عن 170 مليار دولار التي مُنحت بالفعل». وقال إن الأموال الإضافية سوف «تسد الفجوة» بين الآن ويونيو المقبل.

ويونيو هو الوقت الذي يتوقع فيه أول تخفيف كبير لقيود السفر، مع بدء ظهور تأثير اللقاحات. وأدت قيود السفر الحكومية والهبوط الكبير في ثقة المسافرين إلى تراجع الطلب العالمي على الرحلات بنحو 60% العام الماضي، وفقا لأرقام اتحاد النقل الجوي الدولي. وهذا يعني أن عام 2020 شهد سفر حوالي 1.8 مليار مسافر، بدلا من 4.5 مليارات مسافر في عام 2019. وفي قطاع كانت فيه هوامش الربح ضعيفة بالفعل، فهذا يعني أن شركات الطيران قد خسرت 118 مليار دولار، مع توقع حدوث الأسوأ.

وقال دي جونياك إن 35-40 شركة طيران قد اختفت بالفعل. العديد منها شركات طيران إقليمية صغرى، بما في ذلك «فلايبي» ومقرها المملكة المتحدة والتي اختفت في بداية تفشي الوباء.

وقد نجت الشركات الكبرى الأخرى، مثل الخطوط الجوية التايلاندية وخطوط جنوب إفريقيا، فقط بفضل عمليات الإنقاذ الحكومية الكبيرة وبرامج الدعم.

