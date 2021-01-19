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مال وأعمال

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صناديق عالمية تتنافس على 580 مليار دولار


يكافح مديرو الأصول العالمية لايجاد موطئ قدم في صناعة صناديق التحوط التي تبلغ قيمتها 3.74 تريليونات يوان (578 مليار دولار) في الصين، على الرغم من التغييرات السياسية التي طال انتظارها والمصممة لمنح الأجانب مزيداً من التيسيرات للاستثمار. في نوفمبر، وسعت الصين الوصول الى اكثر من 400 مؤسسة اجنبية مثل UBS، و»سيتي غروب»، مما سمح لها بالاستثمار من خلال صناديق الأوراق المالية الخاصة، او ما يعرف بصناديق الاستثمار المباشر، وهي النسخة المحلية من صناديق التحوط في الصين. قال رئيس الخدمات المالية في شركة التوظيف مورغان ماكينلي، اريك تشو، ان اللاعبين العالميين يأملون في ان تمنح القناة الجديدة جمع الأموال لشركاتهم المحلية المتعثرة، حيث سعى الكثير من الشركات لزيادة اعداد موظفيها بعد اشارة المنظمين الصينين الى تخفيف قواعد شراء الأسهم في عام 2019.


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