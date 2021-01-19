توفيقي: حملات «KIB» الترويجية تهتم بكل شرائح العملاء

مال وأعمال

أعلن بنك الكويت الدولي «KIB» عن أسماء الفائزين بالسحب النهائي لحملة حساب الشباب لعام 2020 والتي انطلقت بعنوان «حول مكافأتك الطلابية واخذ مزايا ما لها نهاية». ولقد منحت الحملة ثلاثة عملاء محظوظين فرصة الفوز بجائزة نقدية بقيمة 350 ديناراً لكل منهم، وهم: غاده أحمد الرشيدي، عبدالله مسعود النصر الله، وعبدالعزيز خالد علي. علما أنه سيتم ايداع الجوائز في حسابات العملاء خلال 10 أيام عمل بعد تحويل المكافأة الطلابية الشهرية.

هذا، وقد استمرت هذه الحملة خلال الفترة من 8 أكتوبر حتى 31 ديسمبر الماضي، وتم اجراء السحب واعلان أسماء الفائزين أخيراً في المقر الرئيس للبنك بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة الى جانب عدد من موظفي ادارتي التسويق والخدمات المصرفية للأفراد في البنك.

وبهذه المناسبة، قال المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في البنك، عثمان توفيقي: «يؤكد اطلاق مثل هذه الحملات على مدى اهتمام «KIB» بمختلف شرائح العملاء وخاصة الشباب، الى جانب حرصه الدائم على تقديم أفضل المزايا والمكافآت التي تناسب أسلوب حياتهم. موضحا أن هذه الحملة شملت كافة عملاء حساب الشباب الجدد والحاليين ممن لديهم حساب نشط طوال فترة الحملة، حيث حصل كل عميل على فرصة واحدة لدخول السحب النهائي لربح واحدة من 3 جوائز بقيمة 350 ديناراً لكل فائز، وذلك بمجرد تحويل مكافأتهم الطلابية الشهرية بقيمة 200 دينار كحد أدنى الى حساباتهم وبشرط أن يكون التحويل مباشرة من قبل جامعة الكويت، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، الهيئة العامة للقوى العاملة، وزارة التعليم العالي، وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية».

وأضاف توفيقي: «لم تقتصر مزايا الحملة على دخول السحب النهائي، بل أنها تضمنت أيضا تقديم باقة من المميزات والجوائز الفورية وغيرها الكثير من العروض والخصومات التي تناسب احتياجات الشباب اليومية، والتي شملت: بدل بنزين بقيمة 10 دنانير يودع في حساب العميل مرة واحدة، بدل بقيمة 5 دنانير لدفع تكاليف فاتورة الهاتف النقال تودع في حساب العميل شهريا طوال مدة الحملة، بالاضافة الى عروض Blue Deals المميزة ليوم واحد أو كمية محددة من المنتجات أو الخدمات القيمة والتي يتم الاعلان عنها على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك وصفحة الانستغرام KIBpage@، والخصومات الرائعة التي يتم تقديمها على مدار العام بالتعاون مع العديد من أشهر مراكز الترفيه والمحال التجارية لبيع الملابس والالكترونيات واكسسوارات السيارات والمطاعم والمقاهي، الى جانب الاستفادة من المزايا والخدمات الأخرى المصممة خصيصا لعملاء حساب الشباب».

يذكر أن «KIB» صمم حساب الشباب للعملاء الذين تتراوح أعمارهم بين 15 الى 25 سنة، وهو حساب توفير يجمع بين ميزتي الادخار والاستثمار في آن واحد. ومن أهم المزايا التي يتم تقديمها لعملاء حساب الشباب هي حصول العميل على بطاقة سحب آلي مجانية يمكن استخدامها في أكثر من مليون جهاز سحب آلي حول العالم، وتوزيع أرباح بشكل ربع سنوي وبنسبة استثمار 60%، هذا بالاضافة الى تمكينهم من الاستمتاع بخدمة السحب من غير بطاقة والدخول الى الحساب عن طريق أجهزة السحب الآلي المنتشرة في مختلف مناطق الكويت، الى جانب ميزة المرونة حيث يمكن فتح الحساب دون توقيع الوصي الشرعي ودون وجود حد أدنى لفتح الحساب، كما لا يوجد حد أدنى لرصيد الحساب. هذا الى جانب المزايا الأخرى التي تتماشى مع استراتيجية التحول الرقمي الجديدة للبنك والتي تشمل: امكانية الدخول الى الحساب واتمام المعاملات المصرفية عن طريق الخدمات المصرفية الالكترونية المتاحة عبر تطبيق الهواتف الذكية، خدمة KIB أون لاين المصرفية وخدمة KIB الهاتفية المتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وفي ختام تصريحه، أكد توفيقي أن «KIB» سوف يستمر في ابتكار المزيد من الحملات التسويقية والترويجية الهادفة لمكافأة مختلف العملاء ومنحهم تجربة مصرفية تتجاوز توفير الحلول والمنتجات المصرفية فحسب، بل أيضا تمنحهم العروض الحصرية على مدار السنة والمميزات الكثيرة التي تفوق تطلعاتهم وتميزهم عن غيرهم.

