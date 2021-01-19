توقعات التحفيز الأميركي رفعت الذهب

مال وأعمال

ارتفعت أسعار الذهب بعد أن سجلت أدنى مستوى خلال شهر ونصف الشهر في وقت سابق من الجلسة، مدعومة بفرص اقرار حزمة أميركية ضخمة للاغاثة من تداعيات فيروس كورونا، الأمر الذي طغى على صعود الدولار وعزز من جاذبية المعدن كأداة تحوط من التضخم.

وكان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.5 بالمئة الى 1836.29 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بعد انخفاضه الى 1809.90 دولارات، أدنى مستوى له منذ الثاني من ديسمبر وزادت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.4 بالمئة لتسجل 1836.80 دولاراً للأوقية.

وقال كبير استراتيجيي السوق العالمية لدى أكسي ستيفن اينس: «سوق الذهب مازالت مدعومة نسبيا عند هذه المستويات، اذ إن صعود الدولار في الوقت الحالي يتعلق أكثر بالبحث عن ملاذ آمن، وليس تحولا ملحوظا صوب دولار أقوى».

وتابع «التحفيز الأميركي كبير للغاية، سنحصل على حوالي 1.9 تريليون دولار أو 1.5 تريليون، وكلا التصورين جيد للذهب».

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.2 بالمئة الى 25.03 دولاراً للأوقية. وزاد البلاتين 0.7 بالمئة مسجلا 1081.10 دولار، في حين صعد البلاديوم 0.3 بالمئة الى 2389.82 دولاراً للأوقية.

