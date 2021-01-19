الصقعبي: «بوبيان» دشَّن حملة «خطوات بوبيان»

مال وأعمال

أعلن بنك بوبيان عن انطلاق حملته «خطوات بوبيان في الشهيد» مع بداية العام الجديد والتى تستمر لمدة شهر بهدف تشجيع جميع المواطنين والمقيمين على ممارسة رياضة المشي في الاماكن المفتوحة حيث تم اختيار حديقة الشهيد لتـــــكون مكاناً للحملة.

وقال المدير بادارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية في بنك بوبيان وليد الصقعبي «تم اختيار حديقة الشهيد باعتبارها من الاماكن المفتوحة التى تلقى اقبالاً كبيراً من الجميع لممارسة رياضة المشي بصورة دائمة وهو الهدف الذي تهدف اليه الحملة من خلال رفع الوعي بأهمية ممارسة الرياضة والمشي لتقوية المناعة».

وأضاف ان أبرز ما يميز الحملة انها تعتمد على تطبيق خطوات بنك بوبيان الى جانب جانبها الخيري من خلال قيام البنك بالتبرع بدينار بالنيابة عن كل شخص يقوم بتحميل التطبيق حيث سيتم تخصيص ريع الحملة للمساهمة في مساندة مرضى السكري من خلال دعم أنشطة الفريق التطوعي (بلوسيركل).

واشار الصقعبي ان الحملة تأتي استمراراً لفعاليات بنك بوبيان الاجتماعية الخيرية خاصة في ظل استمرار تطورات جائحة «كوفيد -19» حيث إن الحملة مفتوحة للمشاركة أمام الجميع للجنسين من جميع الأعمار.

وأضاف ان الحملة ملتزمة بكل الاجراءات الصحية المطلوبة سواء من خلال اجراءات التباعد والالتزام بارتداء الكمامات وغيرها من الاجراءات تحقيقاً لأهداف السلطات الصحية في التوعية بأهمية الحفاظ على الصحة العامة.

وحول كيفية المشاركة قال الصقعبي انه عند تحميل تطبيق خطوات بوبيان سوف يتمكن هؤلاء المشاركون من الدخول في منافسات حيث سيتم اختيار عشرين فائزاً للفوز باحدى الجوائز القيمة عن طريق احتساب ممارسته للرياضة والمشي في حديقة الشهيد.

وقال الصقعبي ان الحملة مخصصة للجميع سواء من عملاء البنك او غيرهم ايماناً من البنك بأن التشجيع على ممارسة الرياضة والحفاظ على الصحة العامة مسؤولية مجتمعية تستهدف مشاركة مختلف شرائح المجتمع.

وأضاف «كنوع من التشجيع تم تخصيص 10 جوائز لفئة الرجال ومثلها لفئة السيدات والفتيات حيث قيمة الجائزة الأولى لكل منهما 200 دينار والثاني 150 والثالث 100 دينار ومن المركز الرابع الى العاشر جوائز عبارة عن ساعات رياضية ذكية».

