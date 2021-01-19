«الأهلي المتحد».. دور مجتمعي بارز خلال عام 2020

مال وأعمال

على الرغم من تداعيات جائحة فيروس كورونا والتى فرضت ظلالها على جميع الأنشطة فقد استطاع البنك الأهلي المتحد أن يواصل جهوده لدعم المجتمع فى ظل هذه الظروف من خلال برنامجه المميز للمسؤولية المجتمعية.

ولما كانت الأنشطة البيئية تتصدر برنامج البنك للمسؤولية المجتمعية فقد شهد العام 2020 العديد من المبادرات لحماية البيئة والتوعية بأهمية الحفاظ عليها، قام البنك الأهلي المتحد بوضع نموذج مطور لحاوية تجميع وتدوير البلاستيك فى منطقة اليرموك التي تعتبر من المناطق النموذجية الصديقه للبيئة.

وقد أسفرت مبادرات البنك لاعادة التدوير عن تجميع أكثر من 32,685 كيلوغراما من النفايات البلاستيكية خلال عام 2020 وهو مايزيد عن ضعف الكمية التي تم تجميعها خلال نفس الفترة من العام الماضي، وذلك من خلال الشراكة الناجحة مع مصنع أمنية لاعادة تدوير البلاستيك.

كذلك أثمرت فعالية سباق «الجري المرح» الخيرية التي أقامها البنك الأهلي المتحد تحت شعار «خطواتك ستزرع نخلة» فى حصد النجاح وتحقيق النتائج الايجابية، حيث تم تخصيص كافة عوائد الفعالية لزراعة النخيل وتقديم ما يتم انتاجه من تمور لدعم ومساندة الأسر غير المقتدرة بصورة مستمرة.

واستمرار لجهوده فى مجال حماية البيئة، أطلق البنك الأهلي المتحد مبادرته السنوية للعام 2020 لرفع المخلفات عن شواطئ وتنظيف الحياة البحرية في اعماق بعض الجزر الكويتية، وذلك بمشاركة عدد من المتطوعين من محبي الغوص من موظفي البنك.

كذلك أعلن البنك الأهلي المتحد عن تعاونه مع شركة ريفود غير الربحيه، حيث ساهم البنك في تخفيض الهدر وذلك للتركيز على الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية عن طريق تقديم رعاية ل 266 سلة من المنتجات الغذائية والاستهلاكية الفائضة عن حاجة الموردين للأسر المتعففة.

دعم المرأة

تقديرا لدور المرأة ومكانتها الحيوية في جميع المجالات، فقد اهتم برنامج المسؤولية المجتمعية من البنك الأهلي المتحد بدعم المرأة حيث احتفل بيوم المرأة العالمي عبر مجموعة من خطابات الشكر والهدايا الرمزية الجميلة المقدمة من شركة «لش» تحت شعار «تقدرين» والتي كانت مفاجاة سارة بانتظار جميع الموظفات لتكريمهن وتقديم الشكر على تفانيهن واخلاصهن والذى ساهم بالايجاب فى دعم مسيرة نجاح البنك.

كذلك قام البنك الأهلي المتحد برعاية ورش عمل لتدريب أعضاء صناع التقنية النسائية من مجموعة مطوري جوجل اونلاين فرع الكويت والتي أقيمت أخيراً، حيث قامت ورش العمل على تدريب وتثقيف المشاركات حول أساسيات تطوير البرمجيات والبرمجة مع التركيز بوجه خاص على عدد من الأدوات مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.

أنشطة لدعم الشباب والأطفال

وفي اطار اهتمامه بالشباب من الأسر غير القادرة وحرصا على اتاحة الفرصة لهم لاستكمال تعليمهم، أعلن البنك الأهلي المتحد عن تبرعه بتكاليف دراسة خمسة من الطلاب من الأسر غير القادرة وذلك في مجموعة من التخصصات بالجامعة العربية المفتوحة، حيث تأتي هذه المبادرة استمرارا للتعاون المستمر بين البنك وجمعية الهلال الأحمر.

كذلك قام البنك بالتبرع لجمعية الهلال الأحمر بكلفة اجراء جراحة ضروروية لطفلة من الأسر غير القادرة.

كما أعلن البنك الأهلي المتحد عن رعايته لسلسلة ورش عمل المهارات المهنية الأساسية، والتي أطلقتها مؤسسة لوياك أون لاين عبر منصة زووم للطلبة من عمر 18 الى 30 سنة بهدف تزويد الطلاب بالمهارات والمعارف اللازمة لنجاحهم في ميادين العمل المستقبلية.

التعامل مع الجائحة

استطاع البنك الأهلي المتحد أن يقدم نموذجا يحتذى به في التعامل مع تداعيات جائحة كوفيد 19، فقد بدأ البنك منذ بدايات الجائحة فى اتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية و الارشادات الصحية، بهدف الموائمة بين الالتزام بالاشتراطات الصحية وحماية موظفيه وعملائه من جهة ودفع عجلة التنمية وتلبية احتياجات عملائه من جهة اخرى.

استطاع البنك أن يقوم بدوره المجتمعي خلال جائحة «كوفيد - 19»، حيث قدم العديد من الرسائل التوعوية التى تحث علي الحفاظ على الصحة العامة من خلال قنوات البنك للتواصل الاجتماعي، والالتزم بالشفافية التامة في الاعلان عن الاصابات بين موظفي الفروع وكانت جهود المتطوعين من فريق المسؤولية المجتمعية بالبنك الذين استمروا فى أداء عملهم فى ظل هذه الظروف الاستثنائية وقاموا بخدمة عملاء البنك أثناء الجائحة محل اشادة من ادارة البنك.

كما قام البنك بالاستجابة لمبادرة بنك الدم الكويتي والتي طالبت جميع المتعافين من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بالتبرع بالدم لتلبية الطلب المتزايد على البلازما المناعية حيث قام البنك بتوعية موظفيه بأهمية التبرع بالبلازما بعد التعافي اذا حدث أن أصيب بالفيروس.

كذلك شارك البنك الأهلي المتحد في رعاية حملة «حياتهم غالية»، التي أطلقتها الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بهدف دعم الصحة النفسية لذوي الهمم في مواجهة الآثار السلبية الناتجة عن انتشار الجائحة.

هذا وقد شارك متطوعو البنك الاهلي المتحد بتصنيع الفيس شيلد بالتعاون مع «فريق هوب»، حيث ساهم الفريق التطوعي بتصنيع ما يقارب 1500 فيس شيلد يوميا لتوزيعهم على الصفوف الامامية في المستشفيات.

اهتمام خاص بذوي الهمم

استمراراً لشراكته مع جمعية المنابر القرآنية، أعلن البنك الأهلي المتحد عن اطلاق الخطوة الثانية من رعاية البنك لتطبيق (خيركم) للتفسير الميسر للصم من خلال تطوير «جزء الأحقاف»، وذلك بعد النجاح الملموس الذي حققه التطبيق في مرحلة اطلاق «جزء عم» الذي قام البنك برعايته كخطوة أولى من تطبيق «خيركم».

وقد كان البنك الاهلي المتحد هو الداعم الاول لدمج ذوي الهمم في القطاع الخاص وتوظيف 9 موظفين من ذوي الاعاقة البسيطة والمتوسطة في بعض افرع البنك واداراته المختلفة.

أفضل بنك للمسؤولية المجتمعية

حصد البنك الأهلي المتحد جائزة «أفضل بنك للمسؤولية المجتمعية في الكويت للعام 2020» من قبل مجلة «انترناشيونال فاينانس» المجلة المالية العالمية، وذلك تقديرا لمبادراته المتميزة واستراتيجيته الهادفة الى احداث اسهام ايجابي في المجتمع.

ويأتي هذا الاعتراف بنجاح البرنامج المجتمعي الهادف للبنك للعام الثاني على التوالي،حيث سبق وحصد البنك جائزة «أفضل بنك للمسؤولية المجتمعية في الكويت للعام 2019 » من قبل مؤسسة «سي بي آي فاينانشال» الناشر لمجلة «ذا بانكر ميدل ايست» المرموقة.

