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القيمة السوقية ارتفعت 48 مليون دينار مع زيادة السيولة 35.5 %

البورصة خضراء رغم قبول استقالة الحكومة

باسم رشاد
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الثلاثاء 19 يناير 2021

تماسكت البورصة في نهاية تداولات جلسة بشكل جماعي عدا مؤشر السوق الرئيسي وذلك مع صدور أمر أميري يقضي بقبول استقالة الحكومة الكويتية برئاسة الشيخ صباح الخالد وسيستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة.
وشهدت سيولة الجلسة ارتفاعاً واضحاً بنسبة بلغت 35.5 في المئة لتصل إلى 34.02 مليون دينار مقابل 25.11 مليون دينار في جلسة الخميس، وزادت أحجام التداول بواقع 12 في المئة لتصل إلى 256.82 مليون سهم مقابل 229.2 مليون سهم، وارتفعت الصفقات بنسبة 7.5 في المئة إلى 9.5 آلاف صفقة وارتفعت القيمة السوقية بقيمة 48 مليون دينار بنسبة 0.14 في المئة من 32.846 مليار دينار في جلسة الأحد، إلى 32.894 مليار دينار في جلسة أمس، وصعدت القيمة السوقية للسوق الاول بنسبة 0.25 في المئة وبقيمة 62 مليون دينار من 24.156 مليار دينار إلى 24.218 مليار دينار، في حين تراجعت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة 0.16 وبقيمة 14 مليون دينار من 8.69 مليارات دينار إلى 8.676 مليارات دينار.
وارتفعت مؤشرات البورصة الذي تراجع بنسبة 0.15 في المئة وبنحو 7.3 نقاط، في المقابل ارتفع مؤشر السوق الأول بمعدل 0.25 في المئة وبنحو 15.7 نقطة من 6171.03 نقطة إلى 6186.75 نقطة.
كما زاد المؤشر العام بنسبة 0.14 في المئة، وبنحو 8.23 نقاط من 5654.34 نقطة إلى 5662.57 نقطة، وسجل مؤشر «الرئيسي 50» ارتفاعاً بنسبة 0.03 في المئة وبنحو 1.5 نقطة ليرتفع من 4792.94 نقطة إلى 4794.5 نقطة وبلغت سيولة السوق الأول 19.69 مليون دينار وذلك بالتداول على 49.14 مليون سهم عبر 3.3 آلاف صفقة، وبلغت سيولة السوق السوق الرئيسي 14.3 مليون دينار وذلك بالتداول على 207.681 ملايين سهم عبر 6.2 آلاف صفقة.


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