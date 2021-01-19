حكم استئناف ضد تابعة لـ «بيت الطاقة»

مال وأعمال

أعلنت شركة بيت الطاقة الكويتية عن صدور حكم الاستئناف ضد إحدى شركاتها التابعة في دولة الإمارات العربية المتحدة لصالح أحد موردي مشروع مشترك تساهم فيه الشركة التابعة.

وقالت «بيت الطاقة» في بيان للبورصة إن حكم الاستئناف ألزم الشركة التابعة بأداء مبلغ 928 ألف دولار بما يُعادل 281 ألف دينار لصالح المورد، بفائدة سنوية قدرها 9 % من تاريخ 23 ديسمبر 2019. وأوضحت «بيت الطاقة» أن الشركة بصدد الطعن على هذا الحكم بمحكمة التمييز، كما تعمل الشركة حالياً على تقييم موقفها القضائي حيال جميع المطالبات وسيتم الإفصاح عن أي تطورات جوهرية إن وجدت.

ويتمثل الأثر المالي من الحكم السابق في الاعتراف بمخصصات إضافية بمبلغ 170 ألف دينار تقريباً في المعلومات المالية المرحلية للربع الأول من العام الحالي 2021.

