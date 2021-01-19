«البترول» تطلق مؤتمر دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة

مال وأعمال

ينطلق في الأول من فبراير 2021 المؤتمر الافتراضي لنظام تأهيل وتسجيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مناقصات القطاع النفطي، والذي تنظمه مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها بالتعاون مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وتؤكد مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها، من خلال هذا المؤتمر، أهمية الالتزام بالقانون رقم (74) لسنة 2019 بتعديل أحكام القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، الذي منح العديد من الميزات لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تمكنهم من تعزيز امكانياتهم وتزيد قدراتهم التنافسية. وستقوم المؤسسة والشركات التابعة لها بتخصيص نسبة معينة من مناقصاتها وعقودها لتكون من نصيب أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة كخطوة أولى منها لتقديم الدعم والمساندة لهم. يعقد المؤتمر افتراضيا من خلال تطبيق Teams في الساعة العاشرة صباحا، ويناقش كل التفاصيل الخاصة بنظام تأهيل وتسجيل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مناقصات القطاع النفطي وكيفية الاستفادة منها. كما يشهد المؤتمر حلقة نقاشية تضم ممثلي القطاع النفطي، وممثلي أصحاب المشاريع. وتهدف الحلقة النقاشية الى الاجابة عن استفسارات أصحاب المشاريع بخصوص إجراءات وضوابط نظام التأهيل والتسجيل في مناقصات القطاع النفطي.

وفي هذا السياق، حث رئيس اللجنة المنظمة علي الكندري نائب رئيس لجنة الشراء العليا لمناقصات مؤسسة البترول الكويتية و الشركات التابعة لها أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على التسجيل والمشاركة في المؤتمر ليتسنى لهم معرفة كيفية تأهيل مشاريعهم للاستفادة من المناقصات المطروحة في القطاع النفطي.

