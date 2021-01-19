محمد العريان: «البيتكوين» لن تنخفض مجدداً عند 4 آلاف دولار

مال وأعمال

يرى كبير الاقتصاديين في «إليانز» محمد العريان أن عملة البيتكوين لن تنخفض مجدداً عند 4 آلاف دولار تزامناً مع الزيادة الثالثة الكبيرة للعملة المشفرة لأنها أصبحت تستند إلى أساس صلب، بحسب تصريحات لشبكة «سي إن إن».

وأشار «العريان» إلى أن هذا الأساس الصلب يتمثل في خوف المستثمرين من التضخم والسيولة وعدم الثقة في المؤسسات، مضيفاً: «لذلك لا أعتقد أننا سنشهد البيتكوين مرة أخرى عند مستويات 4 آلاف دولار».

وبالرغم من ذلك أكد أن هناك الكثير من التكهنات حول انهيار العملة المشفرة، وتابع: «يدرك المستثمرون أن عملة البيتكوين يمكنها الارتفاع 4% و5% يومياً وأن هناك الكثير من العوامل الأخرى التي قد تتحكم في اتجاهاتها لذلك يجب التأكد فقط من أن بإمكانك إدارة هذا الأمر».

ويتوقع «العريان» أن تواصل البيتكوين إرساء أساس لها، لكنه أكد أن الأهم من ذلك هو معرفة ما الذي ستؤسس نفسها عليه مستبعداً أن تصبح عملة عالمية لأن البنوك المركزية لن تسمح بذلك.

وتابع: لا أتوقع هبوط البيتكوين إلى نطاق الصفر لأنها أصبحت موجودة في النظام الاقتصادي، لكني لا أتوقع أيضاً ارتفاعها عند 400 ألف دولار».

وتجاوزت البيتكوين حاجز 41 ألف دولار مطلع العام الحالي، قبل أن تقلص مكاسبها عند 36 ألف دولار في الوقت الراهن.

ومن ناحية تراجعت العملة المشفرة بيتكوين إلى مستوى 35 ألف دولار في تداولات وهو ما ينذر بمزيد من الخسائر للعملة الرقمية بحسب محللي بنك الاستثمار جي بي مورغان.

ورأى المحللون أن مستوى 40 ألف دولار يمثل نقطة سعرية مهمة للبيتكوين، لتحافظ العملة الرقمية على زخم الارتفاعات التي دعمها إقبال المستثمرين خلال الفترة الأخيرة، وهو مماثل لموجة الارتفاعات التي سجلتها في نوفمبر الماضي، عندما كسرت حاجز الـ 20 ألف دولار للمرة الأولى.

وأشار المحللون إلى أن صندوق Grayscale Bitcoin Trust وهو أكبر صندوق متداول للعملات الرقمية عالميا، يحتاج للبقاء عند مستوى تداولات عند مئة مليون دولار يوميا للاحتفاظ بإقبال المستثمرين.

تُظهر بيانات سوق الخيارات أن المستثمرين يراهنون على ارتفاع مستمر ويحددون احتمالية بنسبة 20% لارتفاع العملة المشفرة فوق 50،000 دولار بحلول 29 يناير، وهو تاريخ إغلاق المراكز المفتوحة، وفقاً للبيانات المقدمة من شركة أبحاث المشتقات الرقمية Skew.

يتم حساب احتمالات الخيار باستخدام معادلة Black-Scholes استناداً إلى المقاييس المهمة مثل أسعار خيارات الاتصال وأسعار الإضراب وسعر الأصل الأساسي وسعر الفائدة «الخالي من المخاطر» على الاستثمارات مثل أذون الخزانة الأميركية ووقت الاستحقاق.

الخيارات هي عقود مشتقة تمنح المشتري الحق، ولكن ليس الالتزام، بشراء الأصل الأساسي بسعر محدد مسبقاً في أو قبل تاريخ محدد. يمثل خيار الشراء حق الشراء، ويعطي خيار البيع الحق في البيع.

