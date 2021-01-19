90 ألف دولار متوسط ?الدين الشخصي للأميركيين

مال وأعمال

في إطار الجهود لمواكبة باقي دول العالم أو مجرد البقاء خلال هذه الفترة من عدم اليقين الاقتصادي، أصبح الدين جزءاً طبيعياً من نمط الحياة الأميركي.

غالباً ما يكون اقتراض الأموال جزءاً مهماً من خطة مالية طويلة الأجل، سواء كان ذلك للوصول إلى فرص التعليم والعمل، أو شراء سيارة للتنقل أو العثور على مكان للاتصال بالمنزل.

لا يقتصر الأمر على دفع الفوائد والرسوم، بل يتطلب الاقتراض من أي نوع تسديد مدفوعاتك في الوقت المحدد من أجل الحفاظ على حسابك ودرجة الائتمان الخاصة بك في وضع جيد.

باستخدام بيانات 2019 من مكتب الائتمان Experian، تم تقسيم مقدار الديون التي يتحملها المواطن الأميركي العادي في كل مرحلة من مراحل حياته، وتم تقسيمها حسب إجمالي الرصيد (الأرصدة) والنوع، لمعرفة حجم اقتراض الأميركيين ولماذا؟، وفقاً لما ذكرته شبكة «CNBC».

وفي حين أن متوسط ??الدين الأميركي يبلغ 90460 دولاراً، فإن هذا يشمل جميع أنواع منتجات الديون الاستهلاكية، من بطاقات الائتمان إلى القروض الشخصية والرهون العقارية وديون الطلاب.

وفي الوقت نفسه، شهد جيل الألفية أكبر زيادة في الديون في السنوات الخمس الماضية. في عام 2015، كان متوسط ??ديون جيل الألفية حوالي 49722 دولاراً أميركياً، وبحلول عام 2019 تحمل متوسط ??إجمالي ديون 78396 دولاراً - بزيادة قدرها 58 %.

