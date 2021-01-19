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مال وأعمال

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اقتصاد الصين ارتفع 2.3 % في 2020


أفادت الصين أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ارتفع بنسبة 2.3 % العام الماضي حيث كافح العالم لاحتواء جائحة فيروس كورونا.
ومع ذلك، ظل المستهلكون الصينيون مترددين في الإنفاق، حيث تقلصت مبيعات التجزئة بنسبة 3.9 % لهذا العام.
وارتفعت مبيعات التجزئة للربع الرابع بنسبة 4.6 % عن العام الماضي. ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.5 %في الربع الأخير من العام الماضي.
من ناحية أخرى، توقع الاقتصاديون أن تكون الصين هي الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي نما العام الماضي، وتوقعوا نمو الناتج المحلي الإجمالي بما يزيد قليلاً عن 2 %.


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