«بيتك»: إطلاق بطاقتين ائتمانيتين جديدتين

مال وأعمال

أعلن بيت التمويل الكويتى «بيتك» عن اصدار بطاقتين ائتمانيتين غير مقسطتين،بطاقة (ماستركارد «بيتك» نادي الواحة وورلد) (Oasis Club Mastercard World) وبطاقة (ماستركارد «بيتك» نادى الواحة وورلد ايليت) (Oasis Club Mastercard World Elite) وذلك ضمن التعاون والتنسيق المستمر بين «بيتك» وشركة الخطوط الجوية الكويتية و«نادي الواحة»، ومجموعة ماستركارد العالمية، وتتيح البطاقتان لمستخدميهما إلى جانب الميزات الشرائية والخصومات الفريدة، فرصة الحصول على أميال من نادي الواحة مع كل عملية شراء، هذه الأميال يمكن استبدالها لاحقاً للحصول على مزايا سفر حصرية على متن الخطوط الجوية الكويتية.

وقال نائب مدير عام البطاقات المصرفية بالتكليف في مجموعة «بيتك» طلال العربيد، ان اطلاق البطاقتين بالعلامة التجارية المشتركة للجهات الثلاث، «بيتك» والخطوط الجوية الكويتية وماستركارد العالمية، انما يساهم فى تقديم ميزات فريدة لتشجيع العملاء على استخدام البطاقتين في عمليات الشراء محليا وخارجيا، وبمجرد تفعيل البطاقة سيمنح العميل لغاية 15 ألف ميلا مجانا، ولغاية 4 أميال مقابل كل عملية شراء بقيمة دينار محليا، ولغاية 5 أميال مقابل عملية شراء بقيمة دينار خارجيا، ويمكن استبدال هذه الأميال فيما بعد لشراء تذاكر أو ترقية درجة السفر على متن الخطوط الجوية الكويتية . وهكذا يؤكد «بيتك» بهذه المنتجات حرصه على تقديم أفضل مستوى من المزايا والخدمات لعملائه، بمختلف شرائحهم وعلى تعدد امكانياتهم وتطلعاتهم، بالاضافة الى تعزيز الروابط مع الشركات الكويتية، والمؤسسات المصرفية العالمية، بما يخدم أعمالها، ويوفر خدمة راقية للعملاء المشتركين .

واضاف العربيد إن البطاقتين تتوجهان الى شريحتين من عملائنا، يتمتعان باهتمام خاص، حيث تستهدف البطاقة الاولى (ماستركارد «بيتك» نادي الواحة وورلد) شريحتي التميز والرواد، فيما تتوجه البطاقة الثانية (ماستركارد «بيتك» نادي الواحة وورلد ايليت) الى عملاء الخدمات المالية الخاصة، بما يتناسب مع احتياجات وخصائص كل شريحة من العملاء المذكورين، حيث تشمل البطاقات حدودا مختلفة من الاستخدام، بالاضافة الى مزايا عديدة مثل القابلية للاستخدام فى ملايين المتاجر واجهزة السحب حول العالم، وهى بطاقات مؤمّنة للاستخدام عبرالانترنت مع خدمة الرسائل القصيرة للمشتريات الخارجية والداخلية، وتعمل بلا تلامس بما يتناسب مع الظروف الحالية، كما انه بإمكان حاملي البطاقتين التمتع بخدمات قاعات الاستقبال للعديد من المطارات الدولية.

من جانبه قال مدير دائرة خدمة العملاء المتميزين فى شركة الخطوط الجوية الكويتية، مشعل لفا المطيري، ان البطاقات بمجرد تفعيلها سيحصل العميل على أميال اضافية غير الأميال التي توجد في رصيده إذا كان مشتركا سابقا في «نادي الواحة»، ويمكن استبدال الأميال لشراء تذاكر مجانية حسب الشروط والأحكام، بالإضافة إلى ترقية المقعد إلى الفئة الأعلى، وأيضا إلى المزيد من المزايا التي يوفرها «نادي الواحة» من خصومات على الفنادق الداخلية، وكسب الأميال من خلال الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني للكويتية بالشراكة مع booking.com في جميع أنحاء العالم ما يضيف على بطاقة (بيتك نادي الواحة) المزيد من الربح والاستثمار الأمثل للعملاء في الاستخدام في جميع الوجهات التي تذهب إليها الخطوط الجوية الكويتية وإلى أي وجهة في العالم.

وكشف انه يجري الان العمل على تطوير موقع نادي الواحة الإلكتروني المدعم باللغة العربية لإضافة تجربة مميزة لتسهيل كل الخدمات وإضافة الرفاهية من خلال معرفة الرصيد والأميال للمشتركين fاستخدام الأجهزة الذكية، سواء بالحجز للسفر أو استبدال الأميال والترقية إلى المقعد الأعلى .

وأضاف المطيري: رأينا أيضا أن نقوم بمضاعفة المميزات بتقديم العروض والباقات إلى جميع وجهاتنا وخصوصا بعد جائحة كورونا بأن يستطيع العملاء حجز الباقات إلى الوجهات الآمنة وأن نقدم لهم النصيحة بالحجز من خلال خدمات العطلات على رقم 1806060، ونخطط لهم وجهاتهم القادمة باحترافية كبيرة، كما نؤكد بأننا نبحث عن أي جديد ذي قيمة يضيف لبرنامج الواحة المزيد من الأعضاء والإقبال والرضا عن الخدمات والمنتجات، ما يجعلنا دائما بالمقدمة بمواصلة الابتكار والتطوير خصوصا التطوير التكنولوجي.

وقال مدير تطوير الأعمال فى ماستركارد، الكويت، قطر، عمان والعراق، محمد دباغ : «ربما أثرت الظروف الراهنة على قدرتنا على السفر واللقاءات المباشرة، إلا أنها قطعاً لم تؤثر على تعاوننا المثمر مع شركائنا في الكويت بهدف إطلاق العديد من المبادرات المهمة، وعقد الشراكات التي تقدم للمستهلكين منتجات مبتكرة تلبي متطلباتهم الحالية والمستقبلية، ومن هنا جاء إطلاق بطاقتين ائتمانيتين جديدتين تتمتعان بمميزات جديدة وفريدة: بطاقة ماستركارد «بيتك» نادي الواحة وورلد - Oasis Club Mastercard World، وبطاقة ماستركارد «بيتك» نادي الواحة ورلد ايليت - Oasis Club Mastercard World Elite.

واشار دباغ الى أنه لطالما مثّل السوق الكويتي أهمية خاصة بالنسبة لنا في ماستركارد، حيث نسعى دائماً لتلبية تطلعات العملاء من خلال تزويدهم بأفضل العروض وأبرز حلول الدفع العالمية المتقدمة، ولهذا يشكل إطلاق البطاقتين الائتمانيتين الجديدتين ثمرة التعاون الممتد والفعال والمثمر بين ماستركارد وشركائنا في الكويت، وتأكيداً جديداً على حرصنا جميعاً على الريادة والتميز.

واضاف: «يعكس توجيه البطاقتين إلى شرائح محددة من العملاء، سعينا لتقديم تجارب مصممة خصيصاً لتوفر لكل شريحة من المتعاملين المزايا التي تلائم احتياجاتها، وقد حرصنا على أن تشتمل هذه البطاقات على أحدث تقنيات الدفع اللاتلامسية باعتبارها أسلوب الدفع الأكثر أماناً والأكثر تفضيلاً لدى العملاء، كما أنها توفر بديلاً مثالياً لطرق الدفع النقدية التقليدية، معربا عن ثقته بأن التعاون المشترك والبنّاء بين الجهات الثلاث سيستمر لسنوات مقبلة، يوفر خلالها خدمات تتجاوز توقعات العملاء وترسخ مفهوماً جديداً ومبتكراً للمدفوعات في الكويت.

