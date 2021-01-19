السعودية وقطر.. استئناف الحركة التجارية بـ27 حاوية

مال وأعمال

كشف ميناء الملك عبدالعزيز عن وصول 27 حاوية قادمة من قطر وذلك بعد التوصل إلى اتفاق حل الأزمة الخليجية خلال اجتماع قمة دول مجلس التعاون الخليجي الأخيرة.

جاء ذلك في تغريدة للميناء السعودي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، «تويتر»، ورد فيها: «استئناف الحركة التجارية بين المملكة ودولة قطر بوصول 27 حاوية من ميناء حمد إلى ميناء الملك عبدالعزيز».

ويعتبر ميناء الملك عبد العزيز بالدمام «الميناء الرئيسي للمملكة العربية السعودية على الخليج العربي؛ حيث يعتبر الميناء البوابة الرئيسية لدخول البضائع من كل أنحاء العالم إلى المنطقتين الشرقية والوسطى من المملكة، بالإضافة إلى أنّه يقدّم خدمات متخصصة كصناعة النفط»، وفقا لموقع الميناء الرسمي.

