«إيمرسون» دشَّنت مركزاً جديداً للتدريب

مال وأعمال

أطلقت «إيمرسون» (Emerson)، أول مركز تعليمي لها في الشرق الأوسط وأفريقيا للتدريب على أجهزة القياس، وذلك في مقرها في دبي. وتوفر شركة «إيمرسون» من خلال مركزها الجديد بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة وتفاعلية في مجال التدريب على تقنيات الأجهزة ومعدات التحليل والقياس.

ويقدم المركز الجديد الحلول التي تساعد العملاء على تطوير مهاراتهم في مجال هندسة أتمتة العمليات وتعزيز قدرات القوى العاملة في مجال الصيانة من خلال منهجية تدريبية مبتكرة قائمة على تلبية احتياجاتهم المحددة. كما يوفر المركز خدمات التدريب الافتراضي والمباشر، ما يُمكن «إيمرسون» من مواصلة دعم عملائها خلال هذه الأوقات الاستثنائية التي تشهد محدودية في التنقل وتطبيقاً لإجراءات التباعد الاجتماعي.

وقال منير طالب، نائب الرئيس لقسم حلول القياس لدى «إيمرسون» في الشرق الأوسط وأفريقيا: «سيعمل المركز التدريبي الجديد على تعزيز قدراتنا الافتراضية من خلال الاتصال بمواقع الإنتاج للعملاء، وتسهيل التعاون والتدريب عن بعد. كما يُمكننا المركز التعليمي من مساعدة العملاء على تعزيز مهارات قواهم العاملة والتكيف مع أحدث تقنيات القياس وتدفق السوائل.»

وتم اعتماد «إيمرسون للخدمات التعليمية» كمزود معتمد من قبل الرابطة الدولية للتعليم المستمر والتدريب (IACET). وبفضل عضويتها كمزود معتمد، تعتبر «إيمرسون للخدمات التعليمية» جهة مخولة بتقديم وحدات التعليم المستمر من الرابطة الدولية للتعليم المستمر والتدريب والمتعلقة ببرامجها المؤهلة وفقاً لمعايير ANSI/IACET.

