القاهرة تستقبل 4 رحلات جوية من وإلى الدوحة

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انطلقت من مطار القاهرة الدولي، 4 رحلات إلى العاصمة القطرية الدوحة، بواقع 2 سفر ومثلهم وصول، حيث غادرت أول رحلات شركة مصر للطيران إلى العاصمة القطرية الدوحة من مبنى الركاب رقم 3. وأكدت مصادر، أن الرحلة رقم MS935 غادرت صباح أمس على متنها 38 راكبا فى حين تعود الرحلة رقم MS936 في تمام الساعة 4.50 مساء وعلى متنها 91 راكبا، فى حين وصلت مطار القاهرة الدولي رحلة الخطوط الجوية القطرية الرحلة رقم QR1301 القادمة من العاصمة القطرية الدوحة وعلى متنها 100 راكب وتهبط بمبنى الركاب رقم 2، وغادرت الرحلة رقم QR1032 مطار القاهرة في تمام الساعة 7.40مساء وعلى متنها 120 راكبا. وكانت وزارة الطيران المدني قررت إعادة فتح الأجواء المصرية أمام الطيران القطري في الدقيقة الأولى ليوم الثلاثاء 12 يناير، وذلك بعد قرار إغلاق المجال الجوي الذي استمر لقرابة 3 سنوات ونصف السنة.